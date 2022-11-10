【夫妻關係】丈夫要求娘家分擔一半坐月費　新手媽力數3宗罪心淡想離婚

▲ 一名新手媽媽力數丈夫3宗罪，不滿他要求娘家分擔一半坐月費。

夫妻關係需要用心經營，雙方經過溝通才能漸漸磨合。近日一名新手媽媽在社交媒體力數丈夫3宗罪，包括不滿他要求娘家分擔一半坐月費，她更心淡指決心跟丈夫離婚。可是網民並沒有一面倒支持她，反而認為她執著於金錢，造成夫妻今日的局面她也有責任。

不滿禮金太少

該名台灣新手媽媽於「爆料公社APP－匿名公社」發帖文，直言「坐月子真的可以看清一個男人的真面目」。她講述自己懷孕初期，丈夫說會讓她成為世界上最幸福的女人，結果禮金只有36萬台幣（約8.9萬港元）、喜餅錢10萬台幣（約2.5萬港元），大呻︰

我爸媽辛苦把我養大結果結婚還要倒貼。

她在意結婚當日沒吃飽，連媽媽買給她充飢的三文治也被姑奶、姑仔吃了，因此當時餓著肚子送客。不過，她揚言「這些我都可以忍」，只因丈夫請朋友為她買食物，令她覺得自己是被愛的。

最新影片︰

要娘家出一半坐月費

至於她產後在月子中心坐月一事，她指丈夫婚前協議讓她住，可是她不滿丈夫簽約時的舉動︰

他打給我爸媽要他們出一半，我媽也瞞著我偷匯錢給他……

她憤怒得產後入住月子中心，不准夫家的人來探望BB，丈夫也因此生氣跟她吵架。她認為，「我辛辛苦苦生小孩掛他的姓，結果婆家只出一半的錢像話嗎？」。

丈夫沒貼心照顧湊B

她坐月時，丈夫來月子中心看望她，但不是睡覺就是吃她的坐月餐，也不幫忙湊BB。她向丈夫提及想吃雞扒和喝珍珠奶茶，但他稱坐月不能吃，令她覺得丈夫沒那麼愛她了。

以前他總是會馬上就去買，現在結婚孩子生了就不理我，到底把我當甚麼了？

網民斥女方太計較

最終以上種種事情讓她心淡，直言決心跟丈夫離婚。帖文引起網民熱議，有感要維繫夫妻關係不容易，更多人覺得女方太計較了，也非常在意金錢，根本沒清楚了解丈夫的狀況，或許他真的財政較緊拙。有網民留言「相愛容易，相處難」、「你是父母養大的，別人不是？」、「應該是你錯估老公，誤以為他很有錢吧」。

點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳