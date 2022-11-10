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【第25屆渣馬】渣馬預留名額今日起接受報名　即看報名詳情

社會 12:42 2022/11/10

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渣馬預留名額今日起接受報名，即看報名詳情。（資料圖片）

第25屆渣打香港馬拉松因疫情緣故由原定今年11月20日改期在明年2月12日舉行，名額暫定為2.5萬個，「預留名額」今日起接受報名，渣馬提醒登記預留名額時，需準備2020年的參賽資料，包括報名編號以及登記電郵地址。

登記網站

第25屆渣打分階段進行報名，3個距離組別有預留名額予成功報名「渣打香港馬拉松2020」及未曾透過「預留名額報名」中籤「渣打香港馬拉松2021」的人士。合資格者可於11月10日至14日報名，經「預留名額報名」之跑手只可報名參加於「渣馬2020」報名之同一距離的個人賽事。若登記跑手數目超過相關名額，大會將以抽籤形式確認跑手參賽資格。

跑手須遵循多項防疫措施，包括48小時前進行核酸檢測、領取跑手包前提交健康申報表、當日到場前進行快測陰性、參賽選手必須符合「疫苗通行證」的要求，並為「藍碼」方可參賽。

賽事詳情（本地選手）：

  • 全馬名額：6,000個，報名費600元
  • 半馬名額：6,000個，報名費520元
  • 10公里名額：13,000個，報名費420元

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責任編輯：李榮忠

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