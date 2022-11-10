【誤吞異物】男子刮脷苔誤吞18cm牙刷　照胃鏡揭斜插於十二指腸

▲ 男子刮脷苔誤吞18cm牙刷，照胃鏡揭斜插於十二指腸。

保持口腔清潔很重要，不少人刷牙時都會刮脷苔，內地早前發生一宗罕見意外，一名男子使用牙刷清理舌苔時，不慎將長達18厘米的牙刷吞下，直落十二指腸腸位置。

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根據內媒報道，福建莆田一名22歲男子使用牙刷，以仰頭的姿勢清理舌根部時，一不留神將18厘米長的牙刷吞下，並滑入咽喉，他出現劇烈乾嘔情況，但無法吐出牙刷，更愈吞愈深，他隨即前往醫院求診。

經過胸腹部CT檢查，發現牙刷倒置斜插在十二指腸降部。醫生初步判斷，牙刷未引起消化道出血、梗阻和穿孔等併發症，遂決定先讓患者禁食，再透過内窺鏡取出牙刷。過程中，醫生將胃鏡插至十二指腸球部，用圈套器套住上提牙刷，將其拖至食道中，最後調整角度向口腔拖出，全程不到30分鐘。

醫生提醒，一旦誤吞異物，應立即求醫，不要以為把異物吞下去就沒事，更不應用食物將異物推至更深處。

鯁喉正確急救方法

進食後「落錯格」、「鯁喉」情況時有發生。有急症科醫生指，若因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。

若情況發生在小朋友身上，後果可大可小，情急之下，不少人可能把手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物。醫生指此做法大錯特錯，因可能把食物愈推愈入，反令傷者更危險。正確急救方法如下：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

同場加映：12大鯁喉高危食物

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責任編輯：羅嘉欣