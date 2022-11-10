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【叱咤樂壇】過千歌迷爆滿昂坪市集　通宵達旦霸靚位攜應援物力撐偶像

娛樂 13:19 2022/11/10

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商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，由於傳聞MIRROR大部分成員及一眾當紅歌手均會出席記者會，一眾粉絲已提前一晚到昂坪市集霸位為偶像造勢。

去年歌迷為見偶像，也是提前一天到昂坪市集通宵露宿捱凍霸位，昂坪360今年繼續提供為通宵等候的歌迷提供熱飲及休息室等貼心服務。

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鏡粉一早霸位

今年記者會現場佈滿粉絲，當中大部分為鏡粉，在今天早上，有過千粉絲早在場為偶像吶喊打氣，並準備手牌、Banner等應援物，場面熱鬧。

其中Jeremy（李駿傑）的粉絲「Unicorn」Ceci表示昨天早上到場霸位，並準備Banner、手牌、應援postcard，最想支持新人年的Jeremy。她覺得Jeremy是很特別的男生，有妖豔的風格，很少在香港見到。

而支持Alton（王智德）的「蛋白粉」祖兒在昨天下午5時已到場霸位，準備了手牌、聲音、熱血來支持Alton，也準備了足夠的禦寒衣物。

稱呼自己是「姜糖」的女粉絲表示喜歡姜濤用自己作品說話、做自己、謙卑、孝順、乖仔。站在台前有利位的她是昨天中午12時到達，她指當時也不算太多人，準備了地墊、被、椅子、水到場，也有應援手牌、燈牌、公仔。

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記者：梁樂欣

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