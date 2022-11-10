【床蝨入屋】DE粉滅蝨致2歲濕疹兒呼吸困難　港媽送兒入院勸氣管敏感勿亂用

▲ 有名港媽發生新居有床蝨，灑DE粉去滅蝨，怎料2歲濕疹兒呼吸困難需入院。

床蝨入屋好頭痕！有港媽新居入伙驚見床蝨，按死床蝨更發現已吸滿血，擔心2歲多濕疹兒被咬，家人灑了DE粉矽藻土去滅蝨，怎料引發兒子呼吸困難，急需送院。港媽自己都多了咳嗽、呼吸感辛苦，相信是吸入揚起的粉末引致，她特意發帖分享經歷，勸告如有氣管敏感者勿自行亂用DE粉滅蝨。

新屋有床蝨吸血

該名港媽在3日（上周四）於facebook群組「床蝨疑問及討論區」先發帖，向網民求助，表示新搬屋數天，在屋企被鋪發現到一隻昆蟲，她查找資料，發現跟床蝨很似，而她「手快快撳死咗，好多血」，附有的圖片見紙巾中有血漬。她求問網民想確認是否床蝨。港媽擔心會影響2歲多濕疹BB，請教要採取甚麼行動去滅蝨。

▲ 港媽撳死了床蝨，發現床蝨吸滿血。（圖片︰床蝨疑問及討論區fb）

在8日（星期二），事主再發帖更新狀況，指發布前一帖文的同一天，家人已買了DE粉滅床蝨。DE粉即是矽藻土，具有很強吸水力，黏附經過的床蝨令其脫水而死，有的標榜是食用級數，用法是將粉末灑在床蝨出沒的位置，如在床上發現，就要沿整個床邊圍著灑粉。

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2歲濕疹兒吸入粉末呼吸困難

在灑DE粉的當刻，港媽刻意不讓2歲仔同場，夜少少才帶他回家，可是兒子亦感到不適。

佢回家後大喊咗幾個字，最後發現佢有呼吸困難抖唔到氣咁入咗院。而我自己都發現自己呢兩日好咳同呼吸有辛苦感覺。

即使DE粉是食用級數，但粉末經口鼻吸入呼吸系統後，或會造成不適。港媽借自身的經歷，想提醒使用DE粉滅蝨者多注意，

要留意自己同屋企人係咪合適用粉，對氣管有無敏感先好買。如果我再遲啲送阿仔入院，我都驚自己後悔莫及，處理呢啲蟲已經心好累。

網民建議找滅蟲專家

網民留言建議樓主的情況，宜找滅蟲公司專家去處理，希望小朋友沒大礙。有關的留言可點擊下圖查看︰

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正確滅床蝨方法

床蝨又稱臭蟲或木蝨，以吸食人血為生，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家防治床蝨的方法，包括以下︰

吸塵器處理︰用吸塵器於家居四周抽吸，亦可在吸塵器的收集袋中先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。

蒸氣噴射︰使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫的床蝨。

清洗紡織品︰先用密封厚膠袋/箱盛載被床蝨污染的衣物、床單、窗簾等，用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗。

化學防治︰於家居隱閉處及縫隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑。另可使用天然矽藻土製成的粉劑（DE粉）施放於床蝨出沒及匿藏處。

環境防治︰定期檢查及洗擦家具，勤洗被褥、衣物，保持家居環境乾爽，避免用二手家具。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯︰王明芳