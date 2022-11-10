【驚險事故】白石角地盤工遭繩纏腳半天吊跌傷　勞工處：若違例必依法處理

▲ (建築業揸機手足fb)

大埔白石角上演一幕驚險事故，網上流傳一段影片，片中可見一名工人的腳部懷疑遭繩索纏住，遭吊機吊至半空「吊吊揈」，左右搖擺，險象環生，當時有兩名工友欲上前，以圖涉事工人跌下時能及時將他托住，最後該名工人未能抓實索纜跌下來，未知是否有受傷。

事發地點為一個新鴻基Silicon Hill地盤。警方指，事發上午9時02分，一名吊運工人腳部遭繩索纏住，被吊起至7至8米高，在下降途中跌落在貨車頂腳部骨折。

新鴻基地產表示，十分重視今日（10日）白石角地盤發生的意外，並向受傷的工人致以深切慰問。新地將緊密跟進事件，已封鎖出事現場，全力配合警方和相關部門的調查。

發言人指，傷者為地盤分判商的吊運操作員，送往醫院時意識清醒，新地會向傷者提供適切協助。

勞工處表示，今天獲悉有關事故後，已即時派員到現場展開調查。若調查發現有違反職業安全及健康法例的情況，定會依法處理。此外，處方會向有關承建商發出《敦促改善通知書》，要求他們改善相關吊運工序，以保障僱員在工作時的職安健。

據了解，傷者已送院接受治療。由於有關調查工作仍在進行，勞工處發言人指不宜提供有關個案的詳細資料。

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記者：余思嵐