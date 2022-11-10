【家用問題】大學畢業後拒給分毫家用 港女：他們生我就有責任養我

▲ 家用問題都係千古難題。

職場上有個說法，新一代不如舊一代，新一代追求balance of life，很多寧願做數份兼職也不做全職，有的想嘗試不同的工作範疇，不想打死一份工；有的則是想賺了一筆人工後，隨時放自己悠長假期周游列國。或許有人會問，新一代不用還Grant Loan？不用給家用？不用儲錢結婚買樓？

先說Grant Loan這個問題，筆者任職的行業流動性都大，近年陸續帶過不少新人入行，以最近10年計算，筆者帶過所有新人當中，全部人都不再需要還Grant Loan。回想筆者當年入職，市場普遍的入職價約8.5K至10K，筆者與同期的新人省吃儉用，還記得一頓應酬後就要過啃麵包當午餐的日子，只是想儘快還清Grant Loan，新一代每日foodpanda或deliveroo貴價午餐，下午茶再叫多杯珍珠奶茶，只能感嘆新一代太懂過日子。

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再談家用這個問題，或許會有人說，以前出來工作後，會將一半人工上繳給媽媽，這都是以前了，現在也截然不同。新一代的父母或許文化水平提高，即使子女22歲大學畢業，他們還正值事業高峰期，只要子女開心就好。

筆者曾經帶過一個女大學生新人，爸爸媽媽從事服務性行業，屬於普通家庭。某日午餐閑談起家用這個問題，她指爸爸媽媽確實有問她拿過家用，但被她斷言拒絕，「我講明，我一個仙都唔會俾佢哋！」

原本以為她與爸媽關係不佳，非也。原來自從她讀大學後，爸爸媽媽負責繳交學費，而她則要靠自己做兼職賺取生活費用。她也解釋，

無人叫佢哋生我出來，既然生我出來就有責任要養我，而且我讀大學後都係靠自己做partime賺錢，凴乜要我俾家用養？況且佢哋兩個都有份工呀！

她也有自己的目標，就是儘快儲夠錢自己買樓自己住。筆者再問多句，假如日後爸媽出現健康問題，她會否幫忙？她不假思索地回答我，「佢哋可以去公立醫院！唔通我以後嫁咗做咗啊媽，仲要理佢哋咩！」

家用俾與不俾，俾多少，都是一個千古難解的數學題目！筆者的腦海中再次浮現起朋友之間那句，「依家仲養兒防老咩，唔翻來問你拎錢已經偷笑！」

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