  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家用問題】大學畢業後拒給分毫家用 港女：他們生我就有責任養我

親子 13:50 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

家用問題都係千古難題。

職場上有個說法，新一代不如舊一代，新一代追求balance of life，很多寧願做數份兼職也不做全職，有的想嘗試不同的工作範疇，不想打死一份工；有的則是想賺了一筆人工後，隨時放自己悠長假期周游列國。或許有人會問，新一代不用還Grant Loan？不用給家用？不用儲錢結婚買樓？

先說Grant Loan這個問題，筆者任職的行業流動性都大，近年陸續帶過不少新人入行，以最近10年計算，筆者帶過所有新人當中，全部人都不再需要還Grant Loan。回想筆者當年入職，市場普遍的入職價約8.5K至10K，筆者與同期的新人省吃儉用，還記得一頓應酬後就要過啃麵包當午餐的日子，只是想儘快還清Grant Loan，新一代每日foodpanda或deliveroo貴價午餐，下午茶再叫多杯珍珠奶茶，只能感嘆新一代太懂過日子。

最新影片推介：

再談家用這個問題，或許會有人說，以前出來工作後，會將一半人工上繳給媽媽，這都是以前了，現在也截然不同。新一代的父母或許文化水平提高，即使子女22歲大學畢業，他們還正值事業高峰期，只要子女開心就好。

筆者曾經帶過一個女大學生新人，爸爸媽媽從事服務性行業，屬於普通家庭。某日午餐閑談起家用這個問題，她指爸爸媽媽確實有問她拿過家用，但被她斷言拒絕，「我講明，我一個仙都唔會俾佢哋！」

原本以為她與爸媽關係不佳，非也。原來自從她讀大學後，爸爸媽媽負責繳交學費，而她則要靠自己做兼職賺取生活費用。她也解釋，

無人叫佢哋生我出來，既然生我出來就有責任要養我，而且我讀大學後都係靠自己做partime賺錢，凴乜要我俾家用養？況且佢哋兩個都有份工呀！

她也有自己的目標，就是儘快儲夠錢自己買樓自己住。筆者再問多句，假如日後爸媽出現健康問題，她會否幫忙？她不假思索地回答我，「佢哋可以去公立醫院！唔通我以後嫁咗做咗啊媽，仲要理佢哋咩！」

家用俾與不俾，俾多少，都是一個千古難解的數學題目！筆者的腦海中再次浮現起朋友之間那句，「依家仲養兒防老咩，唔翻來問你拎錢已經偷笑！」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 都市嫻情

相關文章

【世紀難題】子女俾家用應佔人工幾成　港媽有疑問民意卻大不同
12:35 2022/09/05
【世紀難題】子女俾家用應佔人工幾成　港媽有疑問民意卻大不同
【私己錢】老公每月交足家用為兒子儲基金　私己錢藏模型盒被老婆發現無私隱
18:25 2022/09/06
【私己錢】老公每月交足家用為兒子儲基金　私己錢藏模型盒被老婆發現無私隱
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾

你可能感興趣

【世紀難題】子女俾家用應佔人工幾成　港媽有疑問民意卻大不同
12:35 2022/09/05
【世紀難題】子女俾家用應佔人工幾成　港媽有疑問民意卻大不同
【私己錢】老公每月交足家用為兒子儲基金　私己錢藏模型盒被老婆發現無私隱
18:25 2022/09/06
【私己錢】老公每月交足家用為兒子儲基金　私己錢藏模型盒被老婆發現無私隱
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
家庭關係 兼職

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【李佳芯戀情】女神Ali疑與新歡拍拖撐枱腳　無損心情以7個字回應緋聞
12:58 2022/11/09
【李佳芯戀情】女神Ali疑與新歡拍拖撐枱腳　無損心情以7個字回應緋聞
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他
10:37 2022/11/09
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他