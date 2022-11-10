【電話騙款】被指涉內地販賣假疫苗　女秘書被轉帳逾673萬入稟追討

▲ 被指涉內地販賣假疫苗，女秘書被轉帳逾673萬入稟追討。（資料圖片）

工程公司女秘書接獲自稱上海公安男子來電，被指涉內地販賣虛假新冠疫苗及處理犯罪得益，其銀行帳戶須被凍結及調查。女秘書不虞有詐，按指示將公司逾560萬元轉帳到個人帳户。及至對方要求支付逾238萬保證金，女秘書的丈夫起疑後才揭發受騙，帳户已被轉走逾673萬元。女秘書其後發現款項被轉帳至4名人士帳戶，遂入稟高院向4人追討涉款。

原告林芳；答辯人潘永桐、何耀榮、詹詩及鄭希偉(均為譯音)。

入稟狀指，原告於兩間工程公司任職秘書，負責處理帳戶。2022年1月20日，原告接獲操普通話男子來電，對方自稱是上海公安，名叫夏柏村。夏指原告的WeChat帳戶涉及內地販賣新冠疫苗及處理犯罪得益，其銀行帳戶須被凍結調查。

原告於夏的指示下，購買了智能電話及安裝了應用程式「安全衞士」，令公安局可監控原告來電，並將夏之帳戶加入「Line」。夏指由於調查涉及內地政府，基於保密性質，禁止原告向他人透露任何資料，並須刪除所有「Line」之對話及訊息內容。夏續指調查於1月27日展開，為確保其公司銀行帳戶運作正常，原告應將公司帳戶結餘轉至其個人帳戶。

入稟狀續指，原告不虞有詐，按指示將公司帳户共涉逾560萬轉帳至其個人帳户，而原告亦不知道騙徒可經應用程式得知其銀行帳戶登入及密碼。及至1月29日，騙徒要求原告支付238萬保證，否則凍結其個人帳户。原告遂向丈夫求助，丈夫懷疑原告受騙，原告同日發現銀行帳户結餘為5,000元後報警。

入稟狀指，有關公安調查及指原告涉販賣假疫苗等說法均屬虛構，原告及警方其後從銀行紀錄發現，原告之個人帳户分別向4名答辯人轉帳款項，涉及共逾673萬元。原告指與答辯人並不相識，亦沒有業務往來，指4人不誠實地協助騙徒接收款項，要求4人交回涉款。

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記者：林育慧