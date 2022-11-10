【開心速遞】11歲Philip仔暴風式長高變少年　讀培正小學曾奪芭蕾舞比賽冠軍

▲ 11歲的Philip仔在《愛‧回家之開心速遞》日前一集中現身，觀眾驚覺Philip仔長大了許多。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》內，宋氏一家送水輝（許家傑飾）、大小姐（林淑敏飾）與送水輝兒子Philip仔（梁禹勤飾）均深得觀眾愛戴。現年11歲的Philip仔在日前一集中現身，觀眾驚覺Philip仔長大了許多，有少年的感覺，不再是小童。

▲ Philip仔今次出場大個咗好多！（影片截圖）

Philip仔加入《開心速遞》已長達4年，觀眾可謂見證著他成長。日前一集劇情講到，Philip仔經常欺騙大小姐，令眾人覺得大小姐婚後變得比以前愚蠢，Philip仔其後更擅改英文測驗卷分數瞞騙了大小姐。

不少網民看後都驚嘆Philip仔暴風式長大，漸漸變成少年。現年11歲的Philip仔自小一起加入《開心速遞》，在劇中形象精明老積、人細鬼大，經常駁咀，不時成為劇集焦點。Philip仔更相當專一，至今只接拍《開心速遞》，一直做送水輝的兒子。

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文武雙全5歲起學跳芭蕾舞

真名梁禹勤的Philip仔是一名好學生，現正就讀名校香港培正小學，多才多藝，興趣廣泛的他曾學習游泳、田徑、羽毛球、泰拳、大提琴、鋼琴及芭蕾舞等。其中，他於7歲時更勇奪「香港芭蕾舞學會超新星大賞」的冠軍，禹勤曾接受TOPick訪問時表示，自己5歲開始學跳芭蕾舞。

跳芭蕾舞很辛苦、很痛，有時會不想堅持，但答應了老師參賽便會繼續練習。

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梁媽媽自言不是虎媽，指兒子希望將來能成為電競選手，她沒反對，只要能維持生活便可。「無論從事任何行業都要學懂基本知識，不然就算打機看見一些英文的指令或需要計數時，也會看不懂。」她續指：「我會供養他到大學，之後我便老了沒法賺錢了，靠他養我了。」

▲ Philip仔4年前加入《開心速遞》，曾以冬菇頭出場。（影片截圖）

梁媽媽育有兩名子女，禹勤上有一位姐姐。梁媽媽從不要求子女升讀名校，並為大女選擇了一間Band 2的學校。

家姐之前不能直升原校，但也是好事，因為她不用再受同學們的白眼。我為她找了一間Band 2的學校，最重要是開心和沒壓力，我只期望弟弟能入讀純僕的學校。

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媽媽讚兒子背對白最勁

陰錯陽差成為「星媽」的梁媽媽，憶述當年劇組需要一個小男孩，囝囝當時正在放暑假，貪得意讓他試試，沒想過可以連戲這麼久。她讚揚兒子的記性很好，強項就是背誦對白，監製笑言從未拍過小朋友可以這麼快收工。

禹勤稱不會主動跟同學說自己有份拍劇，以免被同學取笑他厚面皮。而梁媽媽會為禹勤儲起片酬，每次他可以抽取十分一出來用，其餘儲起直至18歲時交還給他，讓他知道金錢並非從天而降，明白到賺錢辛苦，要付出努力方可賺到。

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責任編輯︰林綺玲