【美食速報】新加坡健康零食品牌登陸香港　無添加健康零食適合小朋友

▲ 新加坡零食品牌Hey！Chips登陸香港。（圖片由品牌提供）

愈來愈多人注重健康，消費者對食物安全的關注及對天然食物的需求愈來愈大。為了讓香港人享受到以天然、簡單食材所製成的零食，新加坡健康零食品牌Hey! Chips聯同香港健康食品店舖之一 Organic Plus攜手推出健康零食。帶給消費者天然又健康的零食，在香港不同的零售點有售。

Hey! Chips指會嚴選指定農場種植的蔬菜水果為原材料，由農場收割後，食材會直接運送到廠房，以美國太空總署（NASA）專有的低溫脫水技術確保產品新鮮，減少氧化，並令產品帶有鬆脆口感，同時完全保留了食材原來的味道、營養及顏色。今年7月，品牌 在香港試行發佈，更與健康食品分銷 商 Organic Plus 合作，共同為香港的消費者帶來天然、優質的健康零食，適合一眾媽媽及小朋友。

Hey! Chips 表示正在部份零售點，包括甘薯葉及 HKTVMall 進行推廣優惠，產品亦剛於一田超級市場上架。 此外，Hey! Chips 亦會參展在2022年12月舉辦的⾹港冬日美食節，向大眾推廣美味、健康又天然的零食產品。

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責任編緝：蕭雅文