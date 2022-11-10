  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】新加坡健康零食品牌登陸香港　無添加健康零食適合小朋友

休閒消費 13:58 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

新加坡零食品牌Hey！Chips登陸香港。（圖片由品牌提供）

愈來愈多人注重健康，消費者對食物安全的關注及對天然食物的需求愈來愈大。為了讓香港人享受到以天然、簡單食材所製成的零食，新加坡健康零食品牌Hey! Chips聯同香港健康食品店舖之一 Organic Plus攜手推出健康零食。帶給消費者天然又健康的零食，在香港不同的零售點有售。

Hey! Chips指會嚴選指定農場種植的蔬菜水果為原材料，由農場收割後，食材會直接運送到廠房，以美國太空總署（NASA）專有的低溫脫水技術確保產品新鮮，減少氧化，並令產品帶有鬆脆口感，同時完全保留了食材原來的味道、營養及顏色。今年7月，品牌 在香港試行發佈，更與健康食品分銷 商 Organic Plus 合作，共同為香港的消費者帶來天然、優質的健康零食，適合一眾媽媽及小朋友。

Hey! Chips 表示正在部份零售點，包括甘薯葉及 HKTVMall 進行推廣優惠，產品亦剛於一田超級市場上架。 此外，Hey! Chips 亦會參展在2022年12月舉辦的⾹港冬日美食節，向大眾推廣美味、健康又天然的零食產品。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【日本旅遊】宵夜新蒲點新宿3層高美食街　17間多元化食堂距離車站1分鐘
今日 13:39
【日本旅遊】宵夜新蒲點新宿3層高美食街　17間多元化食堂距離車站1分鐘
【名人時尚】《尚氣》劉思慕爆肌行內衣騷　樂壇天后Rihanna產後光速修身壓場
今日 12:33
【名人時尚】《尚氣》劉思慕爆肌行內衣騷　樂壇天后Rihanna產後光速修身壓場
【親子好去處】南豐紗廠圖畫館主題展覽　微縮拍攝盡展攝影師心思
今日 12:32
【親子好去處】南豐紗廠圖畫館主題展覽　微縮拍攝盡展攝影師心思

你可能感興趣

【日本旅遊】宵夜新蒲點新宿3層高美食街　17間多元化食堂距離車站1分鐘
今日 13:39
【日本旅遊】宵夜新蒲點新宿3層高美食街　17間多元化食堂距離車站1分鐘
【名人時尚】《尚氣》劉思慕爆肌行內衣騷　樂壇天后Rihanna產後光速修身壓場
今日 12:33
【名人時尚】《尚氣》劉思慕爆肌行內衣騷　樂壇天后Rihanna產後光速修身壓場
【親子好去處】南豐紗廠圖畫館主題展覽　微縮拍攝盡展攝影師心思
今日 12:32
【親子好去處】南豐紗廠圖畫館主題展覽　微縮拍攝盡展攝影師心思
消費種類 網上購物 餐廳情報 著數優惠 一田 產品 美食 新加坡 食用安全 美食節

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【李佳芯戀情】女神Ali疑與新歡拍拖撐枱腳　無損心情以7個字回應緋聞
12:58 2022/11/09
【李佳芯戀情】女神Ali疑與新歡拍拖撐枱腳　無損心情以7個字回應緋聞
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他
10:37 2022/11/09
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他