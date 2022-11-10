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【反私煙】海關破獲兩宗大型走私香煙案件　檢獲市值1.2億私煙拘兩人

社會 13:59 2022/11/10

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海關破獲兩宗大型走私香煙案件，檢獲市值1.2億私煙拘兩人。（黃傑偉攝）

香港海關今日（10日）表示於10月31日及11月1日兩日，展開反私煙行動，在青衣及屯門偵破兩宗私煙案件。行動中檢獲4,440萬支私煙，市值1.2億元，行動中拘捕兩名分別59歲貨櫃車司機及31歲男跟車工人。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任顏卓軒指，海關人員於10月31日傍晚，在青衣長輝路一貨櫃場截查一部貨櫃車，在車上檢獲1,050萬支懷疑未完稅私煙，跟進調查後在貨櫃場再搜查一個貨櫃，再檢獲1,170萬支未完稅私煙，並即場拘捕一名59歲貨櫃車司機及31歲男跟車工人。

其後於11月1日在屯門藍地再在兩個貨櫃來撿獲2,220萬支懷疑未完稅私煙，兩宗案件共檢獲4,440萬支未完稅私煙，市值1.22億元應課稅8,400百萬元。

海關仍調查私煙來源及去向，案件仍調查中，不排除會有更多人被捕。海關相信走私集團趁颱風襲港期間從海路入境大批私煙，並囤積於不同貨櫃場作掩飾，增加執法人員調查難度。

海關重申走私屬嚴重罪行根據進出口條例任何人輸入或輸出未列載貨清單即屬違法一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據應課稅品條例，任何人管有、處理、購買及銷售私煙，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。

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記者：黃傑偉

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