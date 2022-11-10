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【安老人手】孫玉菡：容許全港安老殘疾院舍輸入外勞　不再限於私人院舍

社會 14:03 2022/11/10

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勞福局局長孫玉函。（資料圖片）

輸入外勞一直是社會爭議的事件。勞工及福利局局長孫玉菡接受媒體訪問指，面對本地人手短缺，明年會推出特別計劃，容許全港安老殘疾院舍輸入護理員，不再限於私人院舍。另外，本地護理員及外勞人手比例亦會有調整。

勞工及福利局局長孫玉菡指，護理員短缺問題不止私院，有不同類型院舍都面對相當嚴重的護理員短缺問題，所以這次特別計劃會將輸入安排適用所用類型的院舍，不論是資助、合約或私人院舍都可以申請。第二，人手比例，我們計劃扭鬆一些現在私人院舍，「根據補充勞工輸入計劃是每兩個本地人，就輸入一個外來人員，這方面我們會看看有否空間扭鬆。」

孫玉菡又指會簡化輸入外勞的審批程序，由現時約半年進一步縮減，至於會否為本地勞工市場帶來競爭，他認為本地年輕人應擔任保健員而非護理員，會檢討院舍員工的資歷架構，為保健員提供晉升階梯。

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記者：袁澍

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