  • 26°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男神濾鏡】49歲孫耀威現70歲老態　直播開啟美顏秒速回春

健康 16:42 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

孫耀威滿面皺紋現70歲老態「開啟美顏」秒回「當年勇」

歲月匆匆，總會留下「痕跡」。現年49歲的孫耀威，近年活躍於內地娛樂圈，傳聞指其於內地發展不俗，深受內地網民熱愛。更指他曾獲內地直播平台以逾5千萬港元邀加盟，連同直播「打賞」，收入近7千萬。近日，孫耀威上傳了一段影片，影片中的他皺紋滿面，盡顯老態，更在片尾單眼向觀眾道「記得不要傳開去」。

最新影片

孫耀威近年長駐內地發展，亦積極於不同的社交平台上分享他的日常生活，與網民互動。最近，他在個人社交平台上分享了一段名為「美顏！我不需要……」的影片，影片中的孫耀威坐在車上，細看他的臉上佈滿皺紋，充滿「歲月痕跡」。他更戲言：「唔記得開美顏！等我開等我開！」

隨即他便按下「美顏」，可見他面上的皺紋頓時消失，與影片初的「70歲老態」大相逕庭，即時回復「大眼型男」的姿態。更提醒觀眾「記得不要傳出去」，續笑說「我還能娶老婆嗎？」最後以帥氣單眼表情作結影片。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事實上，孫耀威在片中開啟了「老人特效」，使他頓時宛如70歲老人，皺紋滿面。而關掉特效後帥氣外表重現，讓網民們大嚇一跳，紛紛在影片留言：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

點擊睇孫耀威更多相片：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅
13:47 2020/05/22
【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅
【投資有道】孫耀威獨立屋連私人大花園曝光　靠兩招投資法成功買樓
10:59 2020/04/17
【投資有道】孫耀威獨立屋連私人大花園曝光　靠兩招投資法成功買樓
出道26年孫耀威變身內地網紅　加盟費加直播禮物收逾7千萬人民幣
10:50 2019/03/05
出道26年孫耀威變身內地網紅　加盟費加直播禮物收逾7千萬人民幣

你可能感興趣

【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅
13:47 2020/05/22
【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅
【投資有道】孫耀威獨立屋連私人大花園曝光　靠兩招投資法成功買樓
10:59 2020/04/17
【投資有道】孫耀威獨立屋連私人大花園曝光　靠兩招投資法成功買樓
出道26年孫耀威變身內地網紅　加盟費加直播禮物收逾7千萬人民幣
10:50 2019/03/05
出道26年孫耀威變身內地網紅　加盟費加直播禮物收逾7千萬人民幣
健康美容 孫耀威 網絡熱話 中國 小紅書

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【15折公屋王】房委會派樓書價單　鳳德邨529呎高層賣$103萬
12:19 2022/11/08
【15折公屋王】房委會派樓書價單　鳳德邨529呎高層賣$103萬
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板