【男神濾鏡】49歲孫耀威現70歲老態　直播開啟美顏秒速回春

▲ 孫耀威滿面皺紋現70歲老態「開啟美顏」秒回「當年勇」

歲月匆匆，總會留下「痕跡」。現年49歲的孫耀威，近年活躍於內地娛樂圈，傳聞指其於內地發展不俗，深受內地網民熱愛。更指他曾獲內地直播平台以逾5千萬港元邀加盟，連同直播「打賞」，收入近7千萬。近日，孫耀威上傳了一段影片，影片中的他皺紋滿面，盡顯老態，更在片尾單眼向觀眾道「記得不要傳開去」。

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孫耀威近年長駐內地發展，亦積極於不同的社交平台上分享他的日常生活，與網民互動。最近，他在個人社交平台上分享了一段名為「美顏！我不需要……」的影片，影片中的孫耀威坐在車上，細看他的臉上佈滿皺紋，充滿「歲月痕跡」。他更戲言：「唔記得開美顏！等我開等我開！」

隨即他便按下「美顏」，可見他面上的皺紋頓時消失，與影片初的「70歲老態」大相逕庭，即時回復「大眼型男」的姿態。更提醒觀眾「記得不要傳出去」，續笑說「我還能娶老婆嗎？」最後以帥氣單眼表情作結影片。

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事實上，孫耀威在片中開啟了「老人特效」，使他頓時宛如70歲老人，皺紋滿面。而關掉特效後帥氣外表重現，讓網民們大嚇一跳，紛紛在影片留言：

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責任編輯：羅嘉欣