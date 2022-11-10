【貼出邏輯思維】2歲女孩手指非常靈活有邏輯　排列整齊貼紙貼滿右腳

▲ 原來小朋友玩貼紙係可以訓練佢哋嘅專注力、邏輯思維同手指靈活度。

幾乎每個小朋友都愛玩貼紙，愛把貼紙通屋貼，甚至貼上身體，台灣有爸爸昨日在社交平台分享了2歲女兒在家中貼貼紙，小小年紀已懂得把貼紙整齊地排列在右腳上，打造成一隻有趣的貼紙羅馬鞋。據臨床心理學家劉英健博士指出，玩貼紙可訓練專注力、邏輯思維，「小女孩排列整齊唔排除佢係資優。」

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該名台爸昨日在facebook的【爆廢公社公開版】發帖，貼出可愛女兒多張玩貼紙的相片及影片，台爸表示，女兒不把貼紙貼在貼紙簿上，卻貼滿在自己的腳上，

走路才在那邊怪怪的，我真的被你打敗！

從相片及影片來看，2歲的小女孩手指靈活，左手按住貼紙簿，右手將喜愛的貼紙揭出來，然後有邏輯地貼在右腳及腳掌上，二十多張貼紙整齊地排列成一隻有趣的「羅馬鞋」，小女孩自信地走向爸爸面前，十足十行catwalk，有看過此帖的網民留言，表示小女孩貼的好整齊，莫非小小年紀就開始有強迫症嗎？台爸回覆該網民，「有一點！因為都會把玩具排整齊」。

整齊唔代表有強迫症

據臨床心理學家劉英健博士指，強迫症不一定是好整齊先會患上，有些人好凌亂都會有，因為不是在乎整齊與否，是在乎他做的事情是否出於焦慮或擔心日常生活的事情，

例如不停洗手，因為會擔心有病毒，不停去check嘢，擔心俾人偷嘢，絕對要睇係咪人生安全而定，一般小朋友砌得好整砌，家長唔需要過份擔心佢係咪有強迫症。

劉博士補充，玩貼紙係可以訓練專注力、邏輯思維，坊間都有研究顯示，如果好整齊去排列，唔排除他是資優，即係intelligence，而貼紙的顏色一般都比較鮮艷，能夠激發小朋友天馬行空的想像力和創造力，揭同撕貼紙的動作更可訓練小朋友手指的靈活度和手腦協調能力，家長要留意1至2歲的小朋友，還沒有規則意識，只是單純地覺得好玩，會四處貼貼紙，這時候，家長不要去批評他亂貼，當小朋友長大一點時，家長便可規劃一個範圍，讓小朋友在範圍內貼貼紙，來訓練小朋友的邊界意識，更可從顏色或貼紙的大小來考考小朋友，讓小朋友從貼貼紙的過程中學習。

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責任編輯︰王明芳