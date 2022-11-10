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【身教子女】孩子是父母的一面鏡　惡媽「教」出吵鬧搗蛋小朋友

育兒經 14:48 2022/11/10

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身教很重要，因為孩子是父母的一面鏡。（《反起跑線聯盟》劇照）

當小孩在吃小點時，媽媽以一貫兇巴巴的語調喊妹妹：「喂，你俾媽媽食一啖。」

料不到那個三歲小妹妹睥着媽媽說：「唔俾！你成日都呃細路哥啲嘢食嘅！」小妹妹的腦袋似乎已儲了不少跟媽媽有關的負面記憶呢！

「哼！咁家姐俾媽媽食一啖啦！」姊姊聽話的把食物遞給媽媽，但眼神卻流露着複雜的情緒，明顯是老不情願的。

「嗱阿妹，你睇到嘛，你學吓家姐咁聽話啦！」媽媽以為拿家姐乖乖聽從她指令的示範來教訓妹妹，沒料到小小年紀的她依舊一臉倔強。媽媽更從沒想過，這種當面讚一個、貶一個的教仔方式，不僅收效不大，最終還會傷害姊妹之間的感情呢！

最新影片推介︰

另一個家庭的爸媽，給兒子的教育方式值得一讚。

首先，這個家從來沒有體罰這回事，但當兒子犯了錯時，那該怎樣教？這個家庭的爸媽都會很有耐性地跟小兒子慢慢講道理，會以簡單易明的方式引導孩子學懂反省：「嗱，如果爸爸好惡咁話唔鍾意你，叫你走，你會點呢？」小孩低頭說：「咁我會唔開心。」媽媽繼續保持溫柔的語調說：「嗱，咁你應唔應該叫婆婆走呀？」「唔應該！」「咁你快啲去同婆婆道歉啦！」

這個家庭同是三歲的小孩很愛爸爸媽媽，他對爸媽心服口服，自然易教。

反觀那個兇巴巴的媽媽，家裏孩子終日吵鬧搗蛋，其實是誰的錯呢？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「怎樣的爸媽．怎樣的孩子

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撰文 : 鄧藹霖

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家庭教育 育兒心得 家庭關係 鄧藹霖

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