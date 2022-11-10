【允許全港院舍輸入外勞】安老業界指期盼已久　勞工界：本地從業者薪酬待遇難再有改善空間

輸入外勞一直是社會爭議的事件。勞工及福利局局長孫玉菡接受媒體訪問指，面對本地人手短缺，明年會推出特別計劃，容許全港安老殘疾院舍輸入護理員，不再限於私人院舍，即資助及合約院舍均包含在內。另外，本地護理員及外勞人手比例亦會有調整。

▲ 安老人手欠缺。（資料圖片）

安老事務委員會委員李輝對該政策表示歡迎，她說這樣的消息業界已經等了很久，安老事務委員會過去一直以來爭取希望放寬比例，並可以合約院舍都可以包含在內。她說，現時無論合約院、私院、日間中心，但凡和安老行業有關係的都欠缺人手。古洞北的福利服務綜合大樓即將提供服務，設施足夠的情況下業界卻因為一直擔心請到足夠人手、無法投入服務。

至於本地工會反對政策，李輝說安老業界也會支持本地人就業為先，早前亦與工會合作，希望讓一些家庭婦女以兼職方式入行，惟效果平平，「好歡迎工會可以幫我們搵到人手，都係香港人一定希望本地就業優先的。」至於預估政策放開後聘請成效，她則表示大灣區現時富庶，或者要去到經濟狀況沒有這麼好的農村尋找人力，又或者開闢如東南亞市場等。

香港立法會勞工界議員周小松則對政策感到憂慮，認為不應該放寬至資助院舍。他指，私人院舍的薪資低過現有資助院舍的待遇，若開放外勞擔心相關待遇會被拖低，或存在同工不同酬的狀況，令本地從業者無形有壓力。另一方面，因為有了補充外勞輸入，相信業界勞工失去牙力，更難改善薪酬待遇。

他亦批評政策沒有設定輸入上限，擔憂長遠來講如果沒有限制，一定會搶走本地工人的職位。他說，過去勞工界一直試圖協助解決安老業界人手問題，惟資助院舍護理員8個鐘頭，人工大約1.6-1.7萬，厭惡性程度低過平均收入1.4萬卻要做足12個鐘頭的私人院舍，他相信若政府有津貼可以直接惠及私人院舍前線員工，可以舒緩人手問題。



周補充指，勞工界知道安老業界人手緊缺，尤其私院難以提高待遇的現狀（若提高待遇，難免需要將成本轉嫁至用家，惟用家多數是綜援人士），故每年都批出大約3000名額輸入外勞。他說第五波疫情時，勞福局也曾有特別計劃，當時批出6500個名額，惟現在僅有3000人來港工作，「等於現時已經有大約6500人的名額，但都沒有填滿，其實個需求是否無咁逼切？」

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記者：袁澍