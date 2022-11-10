【IB攻略】IB中文口語備考貼士　專家分析內容框架及時間分配

▲ 專家分享IB中文口語備考貼士。（iStock圖片）

近期，不少學校開始陸續讓學生們把中文重心放在口語考試上，並且緊鑼密鼓開始安排mock練習（第一年學生）或者準備final考試（第二年學生），相信同學們在準備的過程中一定還存在不少疑惑和問題。因此，本篇文章將針對Chinese A oral的部分進行介紹，並給考生們一些建議。

一、基本介紹

IBDP Chinese A 的口語考試，Language & Literature的學生將針對一篇文學文本和非文學文本圍繞一個全球性問題進行比較分析，每個文本的文字不可超過40行，學生有10分鐘的時間進行口頭表達，5分鐘進行師生問答。Literature的學生則是以兩篇文學文本圍繞一個全球性問題進行比較分析，其他要求都和上面相同。整個oral考試的成績對於SL的學生來說佔中文總成績的30%，對於HL的學生來說則佔比重20%。

二、口語考試（IO）的全球性問題選擇

IO的全球性問題涵蓋「文化、認同和社區」、「信念、價值觀和教育」、「政治、權力和公平正義藝術」、「創造力和想像力」和「科學、技術和環境」這五個範疇。考生將在這五個範疇之下，針對一個具體的問題進行分析。而具體問題將會由考生根據自己的文本來自行決定。

全球性問題的選擇和定義，將會直接影響考生口語考試分析的方向和內容。建議考生精讀文本後，從文本的細節中尋找出一些社會問題並進行探討，然後再層層篩選出適合的全球性問題。比如「文化、認同和社區」這個範疇中，不少考試會關注到「性別話題」，進而將全球性問題鎖定在「性別不平等」上。然而「性別不平等」這個問題，仍然有些過於寬泛，考生在考試中的分析很難精準集中並且脫穎而出，也因此缺失原本選題的優勢。

在這種情況下，如果考生能將問題聯繫到「社會對女性的物化」、「刻板印象中對女性的偏見」、「女性自我意識的缺失」等問題，將話題具體化，並思考它在文本中的影響，可以幫助考生在分析時深入展開，且更好地呈現自己的思考。但是，也要注意問題的選擇不能太罕見，需要符合三大特徵：具有廣泛的重要性、有跨國性並且人們會在各地的日常生活中都能感受得到。

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三、框架和時間分配（以Language & Literature為例，具體時間可以再微調）

1. 引入（1分鐘） 清晰說出所選範疇（五大範疇之一）

說明全球性問題（三大特徵，定義專有名詞/關鍵詞，說出具體GI題目）

指出兩個節選的作者及出自哪個作品。 2. 文學文本分析（2.5分鐘） 作家、作品、寫作背景簡介

文學片段中作者用了什麼手法和內容來呈現全球性問題？（至少兩個點） 3. 整部文學作品（1.5分鐘） 節選外的作品還用了哪些手法來討論全球議題？

作者的作品集在選材或手法上有什麼相似/相異的特徵？ 4. 非文學文本分析（2.5分鐘） 作家、作品、寫作背景簡介

非文學片段中作者用了什麼手法和內容來呈現全球性問題？（至少兩個點） 5. 非文學作品集（1.5分鐘） 節選外的作品還用了哪些手法來討論全球議題？

作者的作品集在選材或手法上有什麼相似/相異的特徵？ 6. 總結（1分鐘） 回應全球性問題 (一句話概述）+全球性問題的價值和意義

注意︰

1. 同學應精準地探索文本呈現全球性問題的形式，例如作者如何運用語言風格、具體的寫作手法，以及其他獨特的技巧來呈現全球性問題。（不可以只有問題沒有技巧）



2. 對節選的選擇應表明同學對文本或作品的局部與整體的相關性的理解，進而探討作者的宏觀和微觀選擇，思考作者對全球性問題的看法。



3. 探討文本呈現的全球性問題時不宜過於空泛，如牽涉「文化、認同和社區」這領域中「性別」這一主題時，同學可以探索性別偏見如何體現在不同的情境當中，如何以多種方式體現在不同類型的文本當中，以及作者的不同選擇將如何決定性別偏見意味著什麼，偏見應否被積極地還是消極地看待，學生可評價作者的選擇，及其選擇可能對不同的讀者或觀眾的理解產生的影響。



4. 學生應妥善兼顧兩個文本，並確保對兩文本的關注取得平衡

四、試前預備

學校將會為考生提供一個表格供同學為自己的口頭表達創作一個提綱，考生可帶同提綱前往考試。該表格允許學生最多寫出十個要點，幫助擬訂口頭表達的結構。



五、評分準則

A 了解、理解和詮釋10分 （怎樣在文本中發掘全球性問題，並進行思考）

（考生在何種程度上利用對選節以及作品文本的了解和理解，得出了有關全球性問題的結論？思想觀點在多大程度上得到了對選節以及作品文本引用的支持？）



B 分析與評價10分

（考生在何種程度上利用了他對每一篇節選及其出自的作品文本的了解和理解，來分析和評價作者選擇的介紹全球性問題的方式？）

C 重點和組織10分

（考生在何種程度上做出了條理清晰，保持平衡和扣緊重點的口頭表達？考生在何種程度上做到了思想觀點的展開有邏輯性，並且令人信服？）



D 語言10分

（語言在何種程度上是清晰準確和有效﹖語言清楚而富有變化？）



總計40分

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

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