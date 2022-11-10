【新冠肺炎】盧寵茂：每日數千宗確診對高風險群組構成威脅　本港疫情仍屬公共衞生緊急事態

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香港在11月舉辦三、兩項大型國際會議和七人欖球賽，有聲音要求特區政府取消各項防疫措施。醫務衛生局長盧寵茂今日（10日）表示，近日每日數以千宗的確診個案仍對高風險群組的生命健康安全構成威脅，加上新變種病毒的威脅，認為現階段新冠疫情對本港而言仍屬於公共衞生緊急事態。

醫務衛生局長盧寵茂在網誌撰文，指疫情影響公共衞生情況是否屬於緊急事態，這關係到七百多萬名香港市民的健康及醫療系統，是根據一籃子的本地數據和環球情況作決定，並非一兩項活動或一兩個人說了便是。世衞仍然將新冠病毒定性為「國際關注的突發公共衞生事件」，美國政府早前延長緊急狀態，證明病毒對全球人類健康帶來的威脅仍未解除。

他又稱，本港近日每日數以千宗的確診個案仍對高風險群組的生命健康安全構成威脅，今年至今已有10名十一歲以下兒童感染新冠後死亡，比季節性流感每年平均引致2至3名兒童死亡高出超過2倍，而且亦有可能影響公營醫療系統的運作。加上新變種病毒的威脅，我們認為現階段新冠疫情對本港而言仍屬於公共衞生緊急事態。

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責任編輯：余思嵐

