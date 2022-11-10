【放寬防疫】本地確診個案稍下降　以Omicron BA.5病毒株為主【不斷更新】

▲ 政府交代新冠病毒疫情的最新情況。(資料圖片)

本港近日每日數以千宗的確診個案。醫務衞生局副局長李夏茵醫生今日（10日）就新冠病毒疫情近交代最新情況。醫務衞生局副局長李夏茵醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席。

張竹君指，本地過去一周維持約5千宗確診個案，本地數字稍為下降，以Omicron BA.5病毒株為主，而輸入個案繼續升，而死亡個案數字有下降，約0.12%。世衞仍然將新冠病毒定性為「國際關注的突發公共衞生事件」。

劉家獻指，過去一周每日約210宗確診病人入院，在公院有死亡有7成個案與新冠病毒有關，有3成與其他疾病有關，暫時與新冠病毒無關。不少專家料新冠肺炎與流感同時會活躍，情況會較嚴重，呼籲市民盡快打針，以及家長攜同小朋友接種疫苗。

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記者：余思嵐

