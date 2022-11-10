【放寬防疫】疫苗通行證被動查核場所有街市、超市及百貨公司等　下周四起生效【不斷更新】

▲ ​2019冠狀病毒病疫情簡報會。 (陳靜儀攝)

本港近日每日數以千宗的確診個案。醫務衞生局副局長李夏茵醫生今日（10日）就新冠病毒疫情近交代最新情況。醫務衞生局副局長李夏茵醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席。

張竹君指，本地過去一周維持約5千宗確診個案，本地數字稍為下降，以Omicron BA.5病毒株為主，而輸入個案繼續升，而死亡個案數字有下降，約0.12%。世衞仍然將新冠病毒定性為「國際關注的突發公共衞生事件」。

劉家獻指，過去一周每日約210宗確診病人入院，在過去一周公院有60人死亡，大部分是長者，有7成個案與新冠病毒有關，有3成與其他疾病有關，暫時與新冠病毒無關。不少專家料新冠肺炎與流感同時會活躍，情況會較嚴重，呼籲市民盡快打針，以及現時暫時約10至20人預約打幼兒復必泰疫苗，呼籲家長攜同小朋友接種疫苗。

李夏茵指，從個人、場所、活動性質風險去評估防疫措施，需要講求平衡，現時再放寬室外場所措施是因為室外空氣流動性較好。現時暫不會放寬接種疫苗及口罩令，因為兩者都是最能貼身保護自身防疫措施。

疫苗通行證及安心出行有分被動查核和主動查核，持黃碼者可進入，場所仍需要疫苗通行證，下周四起生效。

1.疫苗通行證被動查核場所，例如超市、遊戲機中心、百貨公司及街市、電影院、理髮店、宗教場所等，而會主動查核有餐飲處所、酒吧／酒館、美容院、夜店、健身中心、派對房間、卡啦OK等。

2.室外體育處所觀眾席及馬場室外可飲食

3.表演場所容許飲食

4.重開露營地點

5.健身中心每組12人之間相距1.5米

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記者：余思嵐

