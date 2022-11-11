【雙11】天貓雙11支持商家建構會員體系 品牌會員成交額佔比提升

踏入11月的內地電商銷售旺季，阿里巴巴（09988）集團早前啟動了第14屆天貓雙11全球狂歡季（「天貓雙11」），有超過29萬個品牌參與，涵蓋各個業態如中國老字號、90後及00後的創業團隊、全球知名品牌、新品牌等，為消費者帶來多達7,000個品類，逾1,700萬件商品。

在天貓雙11的第一波售賣期（10月31日20:00至11月3日23:59），開場後1小時內有102個品牌成交額突破億元人民幣，其中國際品牌更佔超過40%；超過2,000個服飾品牌成交額超越去年全天。有不少品牌更是「一秒破億」，其中包括內地家電品牌海爾、美的、小天鵝和TCL於第一波售賣開場後僅1秒成交額突破億元人民幣，而開場後僅5分鐘，海爾成交額更突破10億元人民幣；電子產品類別，華為、小米、HONOR、iQOO（Vivo）及OnePlus（OPPO）手機品牌，開場後亦同樣1秒成交額破億元人民幣。

品牌會員成商家銷售增長動力



單計11月1日當天，有82家品牌的會員成交額突破1億元人民幣大關，Nike、P&G、林氏木業、The North Face、波司登及周生生等；2,700家知名品牌成交額中，50%以上來自會員；超過4,000家品牌的會員成交額按年增逾100%。11月1日全天，超過4,000家品牌的會員成交額按年增超過100%。另外，各大品牌於預售期間在天貓新增會員數超過6,600萬。

由此可見，用戶的忠誠度是所有企業最佳的投資回報，每年雙11均是商家贏得用戶增長的最佳引擎。因此，阿里巴巴持續通過各種舉措支持商家在平台上招募會員，以及促進新產品發布，促進商家廣泛利用品牌會員體系，成為幫助商家實現生意增長的第二曲線。

88VIP提升消費者購物體驗

阿里巴巴淘寶天貓產業發展和運營中心總裁吹雪希望，本屆天貓雙11成為合作夥伴的用戶增長引擎，幫助品牌展現創新的能力，也不斷地通過技術和創新，為消費者提供更長周期的價值，並且轉化成為合作夥伴的確定性增長，相信用戶的忠誠是未來很長時間最確定性的增長來源。

針對平台上的高品質消費者，阿里巴巴於2018年推出超級會員體系88VIP，打通眾多品牌的會員權益，通過衣食住行等生活場景讓消費者享受更多購物及服務權益。截至今年6月底止，88VIP會員已超過2,500萬名，每人年平均消費高達57,000元人民幣。88VIP的會員權益可大致分為3個部分︰

購物優惠︰ 88VIP會員可享平台內逾300個商家全店商品等所有商品「折上95折」優惠，而且能同時疊加其他天貓雙11滿減優惠使用。

88VIP會員可享平台內逾300個商家全店商品等所有商品「折上95折」優惠，而且能同時疊加其他天貓雙11滿減優惠使用。 聯名權益︰ 有別於傳統會員體系只針對單一品牌提供權益的做法，88VIP進一步協同及整合阿里巴巴不同平台的生態資源及部分外部平台的權益，例如優酷、高德打車、餓了麼、飛豬、夸克等會員權益。

有別於傳統會員體系只針對單一品牌提供權益的做法，88VIP進一步協同及整合阿里巴巴不同平台的生態資源及部分外部平台的權益，例如優酷、高德打車、餓了麼、飛豬、夸克等會員權益。 專屬客服︰提供一對一專屬客戶服務，除跟進商品交易及物流訂單外，還設有「價保中心」，會員只要通過淘寶天貓進行的訂單，假設買貴了也能於90天內申請價保服務；同時專屬客服為88VIP主動管理包裹進度，讓消費者買得更安心。

淘寶香港站應消費者需求升級支付及物流服務

至於香港方面，淘寶香港站留意到香港消費者在淘寶購買的品類、次數及金額均呈現持續增長勢頭，正好反映本地消費者的信心及用戶黏性，對淘寶愈來愈熟悉。淘寶香港站同時發現，香港消費者對家居家具需求持續上升，亦有不少淘寶商家提供訂造傢俬及上門裝修服務。有見及此，淘寶香港站近月推出的「香港傢俬頻道」正好滿足香港消費者的相關需要，提供家具客制化及個人化服務、大件家具送貨及安裝服務等一條龍服務。消費者選擇以菜鳥官方集運心儀家具，下單後輕鬆享有免費甲醛檢測，並可加購除甲醛、除蟲服務，解決對木蝨、甲醛等憂慮，提升整體消費購物體驗，更好服務消費者。

（特約）