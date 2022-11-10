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【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo

娛樂 16:32 2022/11/10

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商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手包括MIRROR其中9位成員：姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）及陳瑞輝（Frankie）。

再加上林家謙、鄭欣宜、MC張天賦、謝安琪、衛蘭等，現場有不少粉絲到場打氣，場面非常墟冚。

姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、李駿傑、王智德、楊樂文、邱士縉、柳應廷及陳瑞輝接受訪問時，提到粉絲通宵霸位一事，Lokman直言相當擔心粉絲：「佢哋通宵而且咁熱，可能有啲細細個會被爸爸媽媽鬧，會驚佢哋唔夠水、衫、食物。（有冇送暖？）頭先在紅地毯送晒笑容又揮手。」

【叱咤樂壇】MIRROR出場直播中斷引粉絲不滿　大會迅速發文道歉：將上載完整片段

（陳慧安 攝）

Jeremy透露新歌MV風格夢幻

現場所見，Jeremy全程戴上口罩被問是否有感不適，他說：「前幾日先喺日本返嚟，去咗日本拍新歌MV，所以依家戴口罩安全啲。今次係第一次岀去拍個人作品嘅MV，所以好期待，希望大家可多多關注，而今次個MV風格都好夢幻，喺北海道拍攝，想畀大家一個驚喜。」

問到Jeremy對新人獎有否信心，他說：「新人獎冇好大嘅信心，但會做足自己200%嘅努力，可以畀大家見到MIRROR嘅每位成員都有唔同嘅特色，大家都好努力做緊想做嘅事。」

Alton對Jeremy奪獎有信心

同樣有份競逐新人獎的Alton，則指對Jeremy有信心：「我對自己嘅未來有信心，如果以客觀數字睇作品數量，Jeremy係客觀性地多機會，同埋我今年都係同AK合唱，同埋唱主題曲。（今年會否再出作品?）今年應該唔會再岀歌了，太趕。」

提到他們休團兩個月會否擔心個播放率，Lokman指大家應不會注重在播放率上面：「佢哋會重視作品質素，我哋由頭到尾都係朝住呢個方向出發。（依家已經準備好迎接新的工作？）我哋大家會裝備好自己，唔會辜負大家對我哋嘅期望，帶更好作品畀大家。」

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Anson Lo感謝大家守護

談到姜濤對「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」獎項有否信心，姜濤自言平常心：「希望MIRROR能拿組合獎，因為有MIRROR才有他們。（調查報告仍未公布是否覺得很無奈?）我哋不嬲都有關心，都想大家關心所有嘅Dancers。」

另外，自演唱會意外發生後Anson Lo首次會見傳媒，Anson Lo表示見到大家感到十分感動：「上一次做公開Event可能已經半年前，今日見到大家仍然一齊守護住我哋呢幾個月嘅時光。呢幾個月無論係我哋12個，或者係我哋嘅AM Team，甚至係Dancers都好難捱。經過兩個月休息後，除咗𠵱家重新工作外，都想大家一齊繼續去關注阿Mo呢件事，我諗我哋都唔會唔記得呢件事，所以大家都係繼續祈禱，繼續Send關心畀佢，畀多啲Attention佢，我諗佢最想要就係一啲正能量。」

問到他有否探望阿Mo，Anson Lo說：「暫時探唔到阿Mo，因為佢家人未Ready，我哋都係每日Keep住問佢Update最新狀況同需要，我哋12個人都一定會盡力配合。（有冇聯絡？）冇主動直接聯絡，都係同公司去溝通，我最關心都係阿Mo嘅傷勢同Dancer朋友嘅情緒，呢兩個月除咗病情上，情緒上都要時間去康復。」又指希望與Joyce的騷有新火花給觀眾。

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Ian＋Jer沒有想得獎問題

另外，Ian同樣自言沒有想過獎項問題，但很開心今次有機會推出自己唱和作的歌曲，而且最開心大家會認同和聽其的歌曲。

Jer亦表示作品的傳達的信息較得到獎項更為重要，又透露年尾會再推出新歌。

最新影片推介：林海峰+蘇玉華專訪

記者：梁樂欣

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