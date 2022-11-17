早餐必備健康穀物片 Nature's Path 4款甜品食譜帶來優質親子時間
無論是成人或小孩，牛奶配穀物片是很多人喜歡的早餐，但原來穀物片還可以用來做成不同的甜品，不只含有豐富營養價值，甜品造型更可愛吸引，製作步驟也非常簡單，適合父母在空閒的時間，和子女一起準備早餐或小食，享受愉快的親子時間。而這次的食譜就會分別用到Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐以及朱古力味有機脆米早餐。
南瓜籽蜜糖曲奇餅
做法：
1. 將烤箱預熱至325°F，在兩個烤盤各鋪上烘焙紙，備用。
2. 將亞麻籽與2 ½湯匙的水混合，放於一旁備用。以電動攪拌器將牛油、黑糖和蜂蜜混合直到光滑，再將亞麻籽粉倒入攪拌至充分混合。
3. 將中筋麵粉、½杯Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐、全麥麵粉、南瓜派香料、蘇打粉和鹽一起混合，加入牛油混合物。
4. 用一湯匙份量（15 ml）挖起麵團，放在烘焙紙上，並在曲奇上撒上剩餘的Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐，用力壓平，送進烤箱。烤約18分鐘，直到微微變色。
簡易版蘋果紅桑子金寶
做法：
1. 烤箱先預熱至375°F。
2. 在大碗中，將切好的蘋果與急凍蔓越莓、黑糖、粟粉、檸檬汁和楓糖漿混合。
3. 將蘋果混合物分別均匀地放入6個模具中。
4. 將Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐與椰子油混合。平均分布在6個模具中，均勻地平鋪在蘋果混合物上。
5. 將模具放入烤盤，烘烤30至35分鐘，或直到餡料出現氣泡，表面呈金黃色的脆皮。
6. 最後可配搭乳酪一起食用。
樹熊朱古力米脆餅
做法：
1. 在烤箱上鋪上烘焙紙。
2. 將椰子油加入平底鍋中，以中火煮至完全融化。然後把火調低，加入棉花糖不斷攪拌，直到棉花糖融化並與椰子油混合，加入雲呢拿香精。
3. 將Nature's Path有機脆米早餐加入棉花糖中，用刮刀攪拌。混合後，將巧克力米脆混合物轉移到碗中。
4. 使用雪糕勺均勻地將巧克力米脆混合物分出15個球狀來製作樹熊的頭部。因為混合物還很熱，戴上手套將舀出的混合物捏成橢圓形。
5. 用剩餘的巧克力米脆混合物做耳朵，將它們捏成兩個較小的橢圓形。接着把藍莓切成兩半，做樹熊的鼻子，並用巧克力片做眼睛，輕輕按壓，讓它們黏住。
朱古力脆米杯
做法：
1. 在迷你鬆餅盤上塗上油份，備用。在平底鑊中用中火將牛油、蜂蜜和糙米糖漿煮沸。
2. 煮沸約1分鐘或直到混合物充分混合並稍微變得濃稠。
3. 關火。
4. 加入雲呢拿和Nature's Path有機脆米早餐。
5. 均勻劃分並壓入18個迷你鬆餅盤中。
6. 直到完全冷卻，從盤中取出。
做法：
1. 在碗中將忌廉芝士和牛油攪拌均勻。
2. 慢慢加入糖粉和可可粉攪拌至沒有粉粒。
3. 將糖霜加入到裝有星形尖端的唧花袋中。
4. 在每個紙杯蛋糕上擠上一個旋渦狀的糖霜。
5. 最後用草莓片作裝飾。
Nature's Path天然有機食品 非基因改造 無添加人造添加劑
這4個食譜也用到Nature's Path的產品，這個品牌是有機食品的先驅，一直以提供健康有機、無化學成份、無基因改造食品為宗旨。時至今日，更發展到可持續發展、實現碳中和等環保行為，開發美味而對自己及地球生態都健康的營養早餐穀物及零食。
今次採用的兩款產品，深受家長和小孩子喜愛。Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐以及朱古力味有機脆米早餐，是獲猶太潔食認證，屬高纖維，天然有機食品，適合素食者食用。
Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐含有豐富不飽和脂肪酸的南瓜籽和亞麻籽，全穀燕麥香脆早餐細細粒香脆可口。
Nature's Path有機脆米早餐朱古力味是Envirodkidz系列產品，每一盒也會支持環保教育和保育動物計劃。這款有機脆米早餐採用公平貿易可可粉，以糙米粉製成，無添加防腐劑和人造色素，是小朋友的醒神早餐隊友。
產品於指定百佳超級市場、惠康超級市場、Aeon、Yata、UNY、APITA、Sogo有售。在11月4日至17日以及12月9至22日，更在百佳超級市場更可以推廣優惠價（港幣39.9）選購Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐11.5安士及Nature's Path有機脆米早餐朱古力味11.5安士。
（特約）