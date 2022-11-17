早餐必備健康穀物片  Nature's Path 4款甜品食譜帶來優質親子時間

無論是成人或小孩，牛奶配穀物片是很多人喜歡的早餐，但原來穀物片還可以用來做成不同的甜品，不只含有豐富營養價值，甜品造型更可愛吸引，製作步驟也非常簡單，適合父母在空閒的時間，和子女一起準備早餐或小食，享受愉快的親子時間。而這次的食譜就會分別用到Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐以及朱古力味有機脆米早餐。

南瓜籽蜜糖曲奇餅

做法：

1. 將烤箱預熱至325°F，在兩個烤盤各鋪上烘焙紙，備用。

2. 將亞麻籽與2 ½湯匙的水混合，放於一旁備用。以電動攪拌器將牛油、黑糖和蜂蜜混合直到光滑，再將亞麻籽粉倒入攪拌至充分混合。

3. 將中筋麵粉、½杯Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐、全麥麵粉、南瓜派香料、蘇打粉和鹽一起混合，加入牛油混合物。

4. 用一湯匙份量（15 ml）挖起麵團，放在烘焙紙上，並在曲奇上撒上剩餘的Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐，用力壓平，送進烤箱。烤約18分鐘，直到微微變色。

▲ 南瓜籽蜜糖曲奇餅

簡易版蘋果紅桑子金寶

做法：

1. 烤箱先預熱至375°F。

2. 在大碗中，將切好的蘋果與急凍蔓越莓、黑糖、粟粉、檸檬汁和楓糖漿混合。

3. 將蘋果混合物分別均匀地放入6個模具中。

4. 將Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐與椰子油混合。平均分布在6個模具中，均勻地平鋪在蘋果混合物上。

5. 將模具放入烤盤，烘烤30至35分鐘，或直到餡料出現氣泡，表面呈金黃色的脆皮。

6. 最後可配搭乳酪一起食用。

▲ 簡易版蘋果紅桑子金寶

樹熊朱古力米脆餅

做法：

1. 在烤箱上鋪上烘焙紙。

2. 將椰子油加入平底鍋中，以中火煮至完全融化。然後把火調低，加入棉花糖不斷攪拌，直到棉花糖融化並與椰子油混合，加入雲呢拿香精。

3. 將Nature's Path有機脆米早餐加入棉花糖中，用刮刀攪拌。混合後，將巧克力米脆混合物轉移到碗中。

4. 使用雪糕勺均勻地將巧克力米脆混合物分出15個球狀來製作樹熊的頭部。因為混合物還很熱，戴上手套將舀出的混合物捏成橢圓形。

5. 用剩餘的巧克力米脆混合物做耳朵，將它們捏成兩個較小的橢圓形。接着把藍莓切成兩半，做樹熊的鼻子，並用巧克力片做眼睛，輕輕按壓，讓它們黏住。

▲ 樹熊朱古力米脆餅

朱古力脆米杯

做法：

1. 在迷你鬆餅盤上塗上油份，備用。在平底鑊中用中火將牛油、蜂蜜和糙米糖漿煮沸。

2. 煮沸約1分鐘或直到混合物充分混合並稍微變得濃稠。

3. 關火。

4. 加入雲呢拿和Nature's Path有機脆米早餐。

5. 均勻劃分並壓入18個迷你鬆餅盤中。

6. 直到完全冷卻，從盤中取出。

做法：

1. 在碗中將忌廉芝士和牛油攪拌均勻。

2. 慢慢加入糖粉和可可粉攪拌至沒有粉粒。

3. 將糖霜加入到裝有星形尖端的唧花袋中。

4. 在每個紙杯蛋糕上擠上一個旋渦狀的糖霜。

5. 最後用草莓片作裝飾。

▲ 朱古力脆米杯

Nature's Path天然有機食品 非基因改造 無添加人造添加劑

這4個食譜也用到Nature's Path的產品，這個品牌是有機食品的先驅，一直以提供健康有機、無化學成份、無基因改造食品為宗旨。時至今日，更發展到可持續發展、實現碳中和等環保行為，開發美味而對自己及地球生態都健康的營養早餐穀物及零食。

今次採用的兩款產品，深受家長和小孩子喜愛。Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐以及朱古力味有機脆米早餐，是獲猶太潔食認證，屬高纖維，天然有機食品，適合素食者食用。

Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐含有豐富不飽和脂肪酸的南瓜籽和亞麻籽，全穀燕麥香脆早餐細細粒香脆可口。

▲ Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐11.5安士。

Nature's Path有機脆米早餐朱古力味是Envirodkidz系列產品，每一盒也會支持環保教育和保育動物計劃。這款有機脆米早餐採用公平貿易可可粉，以糙米粉製成，無添加防腐劑和人造色素，是小朋友的醒神早餐隊友。

▲ Nature's Path有機脆米早餐朱古力味

產品於指定百佳超級市場、惠康超級市場、Aeon、Yata、UNY、APITA、Sogo有售。在11月4日至17日以及12月9至22日，更在百佳超級市場更可以推廣優惠價（港幣39.9）選購Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐11.5安士及Nature's Path有機脆米早餐朱古力味11.5安士。

（特約）