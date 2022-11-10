【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解

▲ 《CP訓練營》三角戀玩出火。

J2於近日推出戀愛真人騷節目《CP訓練營》，節目甚具話題性，而昨晚（11月9日）的一集為「三角戀」來個了斷，31歲的A0男生蔡浩洋（Yeung）因配對失敗而爆紅，令其心儀的女生「氣質文青」Eileen被嚇窒暴走，要導師折返開解Yeung。

當中受訓者包括185cm男神李爾晨（Kyle）、「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、「年輕版林家棟」蔡浩洋（Yeung）、前入圍港姐葉靖儀（Michelle）、「大眼車銀優」馮建晞（Argus）、前亞姐范莎莎（Zaza）、「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）、及「氣質文青」洪靄茵（Eileen），齊迎來戲劇訓練第一階段「考牌作」—離別之吻，這「吻」更是4女「幕前初吻」。

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結果在最終回「組合」環節，Eileen卡在兩男之間進退兩難，最終Eileen經歷長時間掙扎後決定選擇Argus獻出「幕前初吻」，沒被選中的Yeung竟出奇不意爆喊，被嚇得不知所措的Eileen即一支箭逃離現場，相當戲劇性。

Zaza成三角戀最大受害者

經過連日來相處，營中既然暗藏三角戀，主角是同為素人的Argus、Eileen，以及A0阿Yeung。阿Yeung與Eileen經第一輪配對後，因合拍產生火花，不過揚言對Eileen一見鍾情的Argus全程爭取與Eileen組合機會並趁機表達愛意。

由於場面失控，製作組致電導師賴慰玲（Winki）求救，Winki再漏夜折返「營救」4顆受創的心，包括因為配對問題，從頭到尾沒有男生感興趣的Zaza，雖然她一直強裝沒事，但在Winki開解下卻淚如泉湧，我見猶憐。

經過一輪充滿火藥味、掙扎及淚水的「組合」後，最後四個組別分別為Kyle+Gillian、Jaxson+Michelle、Argus+Eileen、Yeung+Zaza。

▲ （TVB提供）

三角戀主角Yeung、Argus及Eileen昨晚與Jaxson及Winki於IG直播，Winki重提阿Yeung爆喊事件時，笑指當時自己齋聽都覺得「很精彩」：「嗰日好似睇戲咁，其實我原本已經返咗屋企，本身只係想睇吓你哋分組分成點，點知統籌打畀我話好精彩，佢一話Yeung喊，我就已經Wow咗出嚟」。

Winki續說：「跟住Eileen揀咗Argus，Yeung又再爆喊，統籌話大家喺現場都追住Yeung拍，仲問我會唔會想返去，我就即刻揸車衝番去，我覺得嗰刻最需要關心嘅係Zaza。」並大讚化了淡妝的ZaZa很好看。

Jaxson遭Michelle Fans踢爆沉船？

阿Yeung則強調爆喊並非「劇情需要」，並大爆自己一度失控咆哮：「其實製作組都有嚇親。」

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蔡思貝亂入留言

除「三角戀」備受關注，直播期間竟有Michelle Fans留言問Jaxson是否對Michelle「沉船」，不知如何是好的Jaxson傻笑一輪後求其回應：「戲嚟架！」加上對於網民追問是否有真CP誕生時眾人支吾以對，令Michelle與Jaxson關係更添神秘感。

直播期間最爆笑事件，是Yeung駭然發現J2官方頻道上載了自己崩潰過程「足本版」。另外蔡思貝亂入留言：「難得的真人騷，好看！」亦讓人相當意外。

▲ 阿Yeung講番當時自己係幾咁崩潰。（TVB提供）

經Winki悉心輔導後，4顆受創的心在今晚播出的最後考核中均有亮麗表現。

此外，戲劇訓練及考核，受訓者還有不少其他節目，包括晨操瑜伽，節目所見，身為瑜伽教室創辦人的Michelle柔軟度一流，並與同樣精於運動的Kyle甚為合拍。除了瑜伽功夫了得，Michelle在節目還經常不經意展示「蛇腰」及人魚線，相當吸睛。

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