【男性健康】日本不少男性患無精子症　精子供不應求懷孕師成新興職業

▲ 日本不少男性患無精子症，精子供不應求，懷孕師成新興職業。

夫婦間計劃生育，除了女性的子宮健康，男性精子健康同樣重要。日本由於不少男子患有無精症，但有不少夫婦等不及正規醫療部門提供的精子，轉而透過社交平台尋找名為「懷孕師」的捐精「義工」，即男士會與女性進行無套性行為，體内射精讓女性懷孕，此後也不再與對方有交集、不用支付贍養費，令「懷孕師」成為新興職業。

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不孕夫婦尋求「懷孕師」捐精

綜合日本媒體報道，當地一對夫婦因男方患無精子症而無法受孕，且難以負擔不孕治療費用，因此轉向社交平台尋求男士免費提供精液讓女方懷孕。31歲的受托人Kyouhei表示，自己被這對夫婦委托在進行性行為時「提供精子」，事後對方成功懷孕，對Kyouhei表示感激，他自此覺醒，原來自己可以透過這種方式幫助到不少難受孕的女性，從此開始了充滿使命感的「懷孕師」生涯。

不過，另一名30多歲的單身男「懷孕師」，2年間約向12名女性提供精液、與7名女性進行授精性行為，其中5人成功懷孕。他坦言，這職業除了能為受不孕困擾的女性作貢獻，更多的是滿足了自己特殊的性癖。因自己有超強性慾，對「令女性懷孕」的行為感到興奮，甚至本能地想在女性體內播種，讓不同的女性懷孕，留下自己的子孫：

如果現在還是一夫多妻制的話，一定會不斷製造小孩。

此風氣卻引起不少日本網民批評，認為這種交易完全扭曲道德觀。所謂「懷孕師」只是利用捐精為由，合理化自己的播種性癖，又不用負任何責任，非常荒謬。

醫生教9大養精貼士

想成功懷孕無需假手於人，養好精子很重要。世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修分享9大養精貼士，以及養精3大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣