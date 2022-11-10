【前特首】林鄭卸任後首受訪：非常習慣退休生活　修例風波獲中央關心有否失眠

▲ 前特首林鄭月娥卸任4個多月後，接受內地傳媒《南方網》訪問。（南方網片段截圖）

前特首林鄭月娥卸任4個多月後，首度接受傳媒訪問大談近況。她自言，非常習慣現時的「退休」生活，又重提修例風波期間，獲中央信任和關懷，「甚至有中央官員會擔心，問我會不會睡得不好。其實，我是不會失眠的。」

林鄭月娥接受內地傳媒《南方網》訪問時坦言，上任特首時，並無預計會遇上2019年修訂《逃犯條例》風波，「但是現在回想起來，這場衝突可能無可避免。」她表明，仍然相信當日推動修例是正確決定，又形容中央的支持是她最重要的力量來源：「你不用怕，中央永遠都是香港最堅強的後盾。」

被問到在丈夫當時會否說一些感性說話，去表達陪伴和支持時，林鄭笑言：「（我們）基本上不說話！」她形容，與丈夫已經去到一個境界，是不需要說話去表達支持，「總之就是在你身邊。」

不過，她坦言，在擔任行政長官期間，「我家人都受到很大壓力，我的家人不僅是一些無形的壓力，還有一些有形的壓力。尤其是，小朋友在學校會遭到一些不明是非的人，對他們的人身攻擊。」

「對於我，一個做42年公務員，也沒有間斷、沒停過、說放假一年，突然間沒有了工作的責任，會不會很（不）習慣呢？」她自言：「其實是非常習慣，因為卸任行政長官之後，有另一個角色等著我去進入，這個就是家庭主婦。我希望做一個普通人，做回我丈夫的太太，兩個孩子的媽媽。」

林鄭透露：「做家庭主婦當然要煮飯，所以我特別喜歡去一些，香港人稱呼的『濕街市』，有新鮮肉類、蔬果的地方去買，所以這幾個月都很享受這種生活。」她在今年8月和9月，分別被發現到灣仔街市、粉嶺祥華街市「買餸」。

「我當行政長官的時候，比較著重衣著，經常會穿旗袍。現在卸任後，我會比較輕鬆。」卸任之後首次受訪，林鄭重拾公務打扮，以一身藏藍色長裙，搭配一條藍瓷絲巾。

「我從來都不會因為我是女性行政長官，而產生特別的思維和行為。唯一不同，我有女性的衣著。」她又自評，「我個人的風格是比較堅持原則、注重執行，並且很看重細節，所以很多人說我是hands-on（事必躬親）。這是事實。」

今次訪問在金鐘太古廣場的前特首辦公室進行，是新辦公室入伙後，內部裝修首次公開曝光。

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責任編輯：胡偉明