【校際比賽】黃大仙7間中學參加師生拔河比賽　冀加強合作精神及凝聚力

▲ 黃大仙區首屆校際拔河比賽「力拔獅峰賀國慶」正在進行連場激戰。

為慶祝中華人民共和國成立七十三周年及香港特別行政區成立二十五周年，中國香港文化體育旅遊協會聯同黃大仙民政事務處和愛心全達慈善基金舉辦黃大仙區首屆校際拔河比賽「力拔獅峰賀國慶」。希望透過是次比賽培養青年組織能力和合作精神，從而加深他們的凝聚。

黃大仙區首屆校際拔河比賽「力拔獅峰賀國慶」日前假彩虹道體育館順利圓滿舉行，是次比賽合共吸引到七間黃大仙區中學參加，每間參賽學校需派出8名師生作正選。透過以單循環形式作賽爭奪冠、亞、季軍寶座，冠軍隊伍誕生後更有機會與警察拔河隊進行表演賽一較高下。冠、亞、季軍隊伍可獲豐富獎品，

而每位參賽師生均可獲參賽證書和獎牌以示鼓勵。中國香港文化體育旅遊協會十分榮幸邀請到一眾社會賢達親臨現場擔任嘉賓，為一眾參賽師生打氣，同時感謝各機構鼎力支持令活動生色不少，當中包括香港拔河運動總會擔比賽裁判、聖博德學校啦啦隊呈獻啦啦隊表演。

▲ 一眾嘉賓與黃大仙區首屆校際拔河比賽「力拔獅峰賀國慶」的參賽學校師生、聖博德學校啦啦隊大合照。

最新影片推介:

得獎學校如下：

冠軍: 樂善堂王仲銘中學

▲ 冠軍: 樂善堂王仲銘中學。



亞軍: 五旬節聖潔會永光書院

▲ 亞軍: 五旬節聖潔會永光書院。



季軍: 救世軍卜維廉中學

▲ 季軍: 救世軍卜維廉中學。

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