【季前賽劇透】第15集劇情預告　痴漢隊眾神歸位對戰翰林

▲ 《季前賽》第15集大結局劇情預告，痴漢隊眾神歸位對戰翰林。

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演，第14集劇情講到痴漢隊與翰林的大戰，一觸即發，今晚迎來第15集大結局。

第15集（11/11）



痴漢隊來到賽場，眾人靜待喪波講解戰術，未料喪波根本沒有任何想法。同一時間，孝在球場尋找河馬的蹤影。比賽正式開打，德和豬潤意外連續得分，喪波裝作是自己一早預備好的戰術。

潘sir向隊員訓示「實力總會戰勝運氣」，鋒也勉勵隊友相信自己。嚐到甜頭的德以為自己可以一直順利下去，卻被翰林的方丈纏上。翰林隊連消帶打，成功扳回不少分數。

眼見隊友信心動搖，光仔堅持奮力接住每一球，更因為衝撞受傷，激發痴漢隊眾神歸位！站在場上，痴漢隊和鋒都想起從籃球場上得到的不只是技術，還有信念和勇氣。比賽進行得如火如荼，終於河馬亦現身支持痴漢隊。

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來到第四節，兩隊得分極為相近。此刻眾人要戰勝的已不是對方，而是自己。這場不重要的季前賽，卻是成長的大賽。

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