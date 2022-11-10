【叱咤樂壇】鄭欣宜許廷鏗先後開音樂會　Alfred有安慰林欣彤：佢係好叻女

商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手出席，場面熱鬧。上屆叱咤女歌手金獎得主鄭欣宜（Joyce）與好友許廷鏗（Alfred）一同接受TOPick訪問，這對「異父異母低能巨孖寶」開心分享近況，少不了提到即將到來的音樂會！

欣宜Alfred先後開騷

Joyce與本周日（11月13日）與MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）參與拉闊音樂會，開騷在即，Joyce透露正忙於綵排、練習舞步。她說：「今個星期開騷，我嘅Partner（教主）又跳得勁又大力。」Alfred接著回應，「又後生呢。希望佢開騷後會顧及下前夫。」

Alfred就迎接兩個音樂會，十分忙碌，「我最近都排緊舞步，以及準備音樂會，有一個跟吳林峰合氖，仲有一個係年底，由自己公司開嘅第一個演唱會，就係12月30日同31日，希望同大家一齊Count Down迎接2023年。」

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慰問好友林欣彤

二人的好友林欣彤（Mag）日前在社交網宣布與樂隊ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）分手，Alfred表示自己也有慰問對方，「就算見唔到面都有傾電話，同埋佢係好叻女，大家都明白佢嘅心態。𠵱家有網上平台好好，大家可以留意返佢去follow返佢嘅動態，相信佢有咩新嘅進展都會再Update大家。」

他續說：「作為朋友，我覺得佢非常叻女、非常勇敢嘅一個行動。希望大家畀啲空間佢，適時就會同大家再Update。嚟緊都會約食飯，一定會的，放心。」

記者：梁樂欣

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