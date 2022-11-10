【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食

▲ 美麗華酒店的住宿計劃，每晚$1,020起，包一晚城景客房及球賽主題小食盛盒一份。

四年一度的世界盃本月20日開鑼，想約三五知己一起觀賞世界盃賽事，但煩惱沒有地方聚會？即睇以下酒店世界盃限時優惠，以較抵的價錢尋找聚腳地。

The Arca：人均$550+小食啤酒套裝+歡迎貓狗入住+估中賽果贏免費住宿

由11月20日起，於房間內收看世界盃各場賽事直播，並享受專屬禮遇包括免費雙人早餐及球迷專屬套餐，更隨時有機會贏取免費住宿。

球迷專屬套餐提供多款零食、爆谷及Corona啤酒套裝，與好友一邊睇波一邊暢飲一番。 酒店另提供特色炸物拼盤及意式小食拼盤，同時歡迎攜帶貓狗入住。客人將於入住時得到一張預測進球卡，如果估中當晚的賽果將有機會贏得免費住宿一晚。

球迷專屬套餐包括：

零食及爆谷

啤酒6枝 （Corona 及 Budweiser）

Corona 禮品包 （只限首100個預訂）

升級優惠：

200元追加Corona 啤酒6枝

300元攜帶狗狗/貓貓入住 （需另加10%服務費）

預訂日期： 2022年11月1日至12月17日

入住日期： 2022年11月20日至12月17日

價格：$1,100/晚

美麗華酒店：人均$510起住城景客房＋球賽主題小食盛盒＋免費迷你酒吧

美麗華酒店特設世界盃球迷玩樂住宿旅程，價由每晚$1,020起，包一晚城景客房及球賽主題小食盛盒一份，睇波期間可享受泰式炸魚餅、香酥多汁的唐揚雞及薯條，更可享免費迷你酒吧，包括啤酒、飲品及牛肉乾等小食。

地址：尖沙咀彌敦道118-130號

入住日期：11月20日至2022年12月18日

查詢及預訂：2315 5605

港島海逸君綽酒店：人均$600起住海景房＋雙人早餐＋滋味零食組合＋手工啤酒及汽水

港島海逸君綽酒店提供的球迷住宿優惠，可入住高級海景客房或行政海景套房，包雙人早餐、滋味零食組合及門神手工啤酒及汽水。若入住當日凌晨3時有世界盃賽事，酒店可提早於早上5時30分起供應早餐，讓住客食飽再補眠。

地址：北角油街23號

價格：$1,200/晚起

預訂：https://bit.ly/goalcation-pr-tc

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Eaton HK：人均245元起+一打手工啤加小食+最多4人入住

酒店推出「球迷地帶」住宿體驗，部份客房可容納最多4人入住，價錢由$980起，同樣適合一班朋友入住。套餐更包括12支本地手工啤酒、小食如墨西哥粟米脆片配番茄莎莎及芝士醬、香脆薯片一桶、香辣乾番茄醬配法式多士及扁麵包。除了世界盃，球迷可欣賞英超等足球賽事直播。

「球迷地帶」住宿套餐包括：

入住酒店客房一晚（可選擇「逸．新」、「逸．仨」及「逸．家」），部份客房可容納最多4人入住

房內啤酒小食包括：12支本地手工啤酒、墨西哥粟米脆片配番茄莎莎及芝士醬、香脆薯片一桶、香辣乾番茄醬配法式多士及扁麵包

預定日期：即日至2022年12月15日

住宿日期：即日至2022年12月20日

訂房網址：https://bit.ly/3yOoWlu

「逸．新」客房 + 自助早餐 + 房內啤酒及小食（$680/晚起）：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119476？cid=13367

帝樂文娜公館：人均444元起+小食籃及葡萄酒+二人早餐+免費健身室

酒店推出足球運動狂熱住宿套餐，優惠包括免費升級至尊尚客房，兼送脆炸小食籃及1瓶葡萄酒，除了世界盃賽事之外，更同時提供英格蘭足球超級聯賽及歐洲冠軍聯賽足球賽事直播。球迷更可在翌日免費享用二人早餐及免費使用健身室。房價由$888起。

入住日期：由即日起至12月18日

詳情即看：https://www.theluxemanor.com/zt/offers/super-sports-broadcast-room-package

銅鑼灣柏寧酒店：半打手工啤、零食小食拼盤+最遲下午2時退房

酒店推出「足球狂迷 Chill "友" Feel 主題房套餐」，提供一晚Chill 「友」 Feel 主題家庭房及尊貴家庭房（維多利亞公園景觀），最多可4人入住，最吸引的是保證延遲退房至14：00。房間有「友」主題房間裝飾，並送出「波友」禮品套裝 （兩隻「友隻杯」打氣棒），同時設置「友」足球遊戲室，讓球迷在中場時保持清醒。入住更可享6支香港手工啤酒「友」（330ml@）、1包薯片，以及房內小吃拼盤（包括炸魚薯條、雞肉和牛肉沙爹串、蒜香炸雞翼）。

一晚家庭房 + 6 支香港手工啤酒“友” + 小吃拼盤 + 延遲退房（$1,430/晚起），詳情即看【下一頁】

帝都酒店：人均600元起+精選小食套餐+半自助早餐+延遲退房時間至中午

帝都酒店提供55吋電視屏幕，免費收看世界盃2022賽事直播，兩位住客可於客房內享用小食套餐，包括炸魚薯條拼沙嗲雞肉串燒連啤酒4罐 （青島或朝日） （下午3時至9時30分），並於退房當日免費享用半自助早餐 （早上7時至10時），同時可延遲退房時間至中午12時，讓球迷多休息幾個鐘。每房每晚須另加10%服務費。

入住日期：2022年11月20日至12月18日

預訂：https://reservation.royalpark.com.hk/npres/mindex.jsp？lang2=TC

房價：星期一至四（$1,200起）

星期五至日、公眾假期及前夕（$1,400起）

香港康得思酒店：人均549元起+小吃拼盤+自助早餐+85折餐飲優惠+折扣買酒

「球迷狂歡住宿套餐」房內播放國際足球直播賽事，包括2022年國際足協世界盃及英格蘭超級足球聯賽（英超）足球賽事直播等，住宿套餐收費每房由1,098元起，包括派對小吃拼盤 （雞槌、西班牙白毛豬火腿芝士吐司、脆炸雲吞及薯條），可折扣優惠享用支裝冰凍啤酒和氣泡酒。客人更可於翌日在The Place享自助早餐，以及酒店餐廳及酒吧85折餐飲優惠。

除「球迷狂歡住宿套餐」以外，由2022年11月20日開始，球迷可於酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi – Wine Dine Be Social觀賞足球賽事直播，酒店宴會廳亦提供包場服務作私人觀賽之用。

預訂：即日至12月29日

入住：即日至12月30日

訂房：康得思官網

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責任編輯：陳麗娜