種菜種出心水味道？　智能溫室自主控制生長環境

有別於傳統農地耕作，部分中高檔超市近年引入「智能溫室」，在超市內水耕種植，讓顧客即採即買，既減低蔬菜的營養流失，也省卻物流上的碳排放，這項設計意念出自於本地初創「水耕細作」。短短幾年間，這項設計不但由超市擴展至商場和學校，用家更可自行調節溫室的濕度、溫度和光度，增加蔬菜的種植速度和成功率，勢行自己蔬菜自己操控。這個創意方案來自創新科技署主辦、香港科技園公司合辦的「城市創科大挑戰」公開組的優勝隊伍之一。

自主調節生長 控制想要味道

標榜是亞洲首家城市農業技術公司的「水耕細作」（Farmacy HK），幾年前看準傳統農業和工業，在城市急速發展下，面臨土地空間不足、物流成本高昂等問題，提出「去中心化」的想法，為用家設計以雲端控制的「智能溫室」，如同「移動農場」，走入城市都一樣可以耕作。

▲ 麥嘉晉認為，未來城市邁向「個人化」，每個人也可掌握自己的營養吸收。

最新一代技術運用大數據，模擬溫室不同環境，進一步可以自主調節農作物的生長狀況。創辦人麥嘉晉解釋，就好似做運動，戶外跑步和健身室內跑步，都會有不同的身體狀況和感覺，不同人在不同環境下成長，也會有不同的性格和特徵，農作物也一樣。

▲ 用家可自行調節溫室的濕度、溫度和光度。

他舉例說，如用家希望該農作物的味道重一點，就可以調節溫室相應的濕度、溫度和光度等，突出味道。「以往由我們控制，現在就是用家自己控制。試想像將來的世界會有很多數據，我們將研發出來的功能交給用家，用家就可自己運用數據，控制想要的味道。」

多人種香草 明年減價走向普及

根據他們的研究，新技術下現時農作物的成長速度，比一年前增加一至兩成，育苗成功率也增加一成。「水耕細作」目前可提供50種植物耕作，而香港大部分用家都是以種植香草、羽衣甘藍和生菜為主。

▲ 目前超市、商場、會所和學校，都有引入「水耕細作」的智能溫室技術。

目前一些超級市場和商場，以及近30間學校，都引入了「智能溫室」農業技術。隨著更多合作夥伴加入，麥嘉晉說有望將現時中高價位的農作物，由明年一月起減價。

「城市創科大挑戰」網址：www.citytechgc.hk

(特約)