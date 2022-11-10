【最新疫情】今增5,697宗確診　另增8名染疫者離世

▲ （馮漢柱攝）

本港今（10日）新增5,697宗確診，其中本地感染佔5,202宗、輸入佔495宗，另多8名確診病人離世，分別為4男4女，年齡介乎68 歲至97 歲。

495宗輸入個案中，252宗涉及機場檢測樣本、170宗涉及第1至3日樣本，餘下73宗涉及第4至7日樣本。本地個案中，今日再多4宗XBB、3宗XBD及2宗BQ.1.1個案，本港累計發現18宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2及25宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，共577間學校呈報826宗個案，涉671名學生及155名教職員；有4間學校共4班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，7間安老院舍共8名院友確診，23名院友需要檢疫；另有3間殘疾院舍共3名院友確診，11名院友需要檢疫。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及89.6%。

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責任編輯：李榮忠