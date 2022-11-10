【最新疫情】今增5,697宗確診及9人離世　再錄BQ.1.1、XBB、XBD本地個案

▲ （馮漢柱攝）

本港今（10日）新增5,697宗確診，其中本地感染佔5,202宗、輸入佔495宗，另多9名確診病人離世，年齡介乎62歲至97歲，其中4人已接種3針疫苗、3人已打2針、2人一針未打。衞生防護中心再驗出9宗Omicron BQ.1.1、XBB、XBD亞系本地個案，患者分別居南區、九龍城區、屯門區等8區。

495宗輸入個案中，252宗涉及機場檢測樣本、170宗涉及第1至3日樣本，餘下73宗涉及第4至7日樣本。

衞生防護中心再驗出9宗Omicron BQ.1.1、XBB、XBD亞系本地個案，年齡介乎17歲至78歲，其中1人已打4針疫苗、7人已接種3針、1人一針未打，分別居南區、九龍城區、屯門區、沙田區、西貢區、荃灣區、大埔區及東區。本港累計發現18宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2及25宗BQ.1.1亞系個案。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及89.6%。

學校個案方面，共577間學校呈報826宗個案，涉671名學生及155名教職員；有4間學校共4班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，7間安老院舍共8名院友確診，23名院友需要檢疫；另有3間殘疾院舍共3名院友確診，11名院友需要檢疫。

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責任編輯：李榮忠、鄧凱文