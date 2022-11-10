公開3大秘訣鍊成張振朗副「偈」

現今男性的挑戰愈來愈大，不但要面對日常工作和生活上的壓力，還要抽時間健身操肌，保持男人「魅」。就好像型男張振朗，平日工作忙碌，但也能堅持每日到健身室操肌，忙足全日都依然有精神活力做運動，愈操愈年輕，狀態大勇。原來他是靠以下3大秘訣維持「爆肌」好身材。

▲ 張振朗平日要應付忙碌工作，還要做Gym保持身形，一定要增強精神活力。

3大秘訣由內到外鍊成好身材

張振朗認為現今男性的挑戰愈來愈大，平日除了要面對繁忙的工作，下班後又要幫手做家務，還要抽時間做運動保持身形，少一點意志也不行。

秘訣1 : 持之以恆 堅定意志



他的首個秘訣就是鍛鍊堅定意志，他表示曾花1年時間跟健身教練操肌，每日堅持到健身室操練，同時做大量帶氧運動修線條，他建議大家可以嘗試培養每朝跑步的習慣，只要持之以恆，絕對可以擁有好身材。

秘訣2 : 嚴格控制飲食



另一個秘訣就是從飲食入手，他表示平日少不免要吃外賣，但盡量也會選擇少油、少鹽、少糖等較清淡的食物，同時少吃加工製品，多喝水，減低身體的負荷。

▲ 張振朗全靠3大秘笈維持「Fit爆」身材。

秘訣3 : 秘密武器! 每日服用五色靈芝



張振朗還有一個「秘密武器」，就是每日服用維特健靈五色靈芝，他表示︰「我習慣每朝起身食2粒五色靈芝，比較忙或免疫力差時會食4粒，touchwood都少病痛。食咗一排比以前更有活力更精神，就好似幫身體撻着咗細胞引擎咁。」他認為一般男人比較沒有保健意識，很多時都會疏忽照顧自己的身體。他直言30歲過後體力、精神活力也欠佳，經常欠動力去做運動，所以一定要及早調理好身體，才可以真正「keep」到副「偈」。

▲ 每日2粒維特健靈五色靈芝就能保持一整天精神有活力，更能提升免疫力，一次過補好心肝脾肺腎。

懂得及早補身 撐起活力增免疫

維特健靈五色靈芝一粒就有齊五類六種靈芝精華，包括護心益氣的赤芝、養肝明目的青芝、補脾胃的黃芝及強肺止咳的白芝、補腦保腎的黑芝和抗疲勞的紫芝。一次過補好五臟六腑，「撻着」細胞引擎，增強免疫力，同時抗氧化，全方位強健體魄，提升活力及免疫力。

補身並非只有女士需要，男士都要及早調理，若果開始感到易倦易病，活力相比年輕時差，就要開始每日服用2粒維特健靈五色靈芝，幫身體「撻着」細胞引擎，全方位保持強健體魄有活力。

做齊上述3大秘訣，擁有張振朗的好身體、好身材絕不是夢！

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（特約）