【襲擊脫罪】被指涉掌摑中二女生30巴　女教師脫罪官指事主證供有出入

▲ 被告張慧欣（右）被裁定普通襲擊罪名不成立。(陳曉欣攝)

中五女生稱於就讀中二時，因出席合唱團綵排而沒有按指示留堂，在禮堂內遭女教師連環掌摑30巴，女教師否認普通襲擊罪，今（10日）於九龍城裁判法院裁決。裁判官裁決時指，被告被指在逾50名師生面前掌摑事主，卻沒有人目睹或阻止，有內在不可能性，而事主描述的掌摑次數亦有出入，基於控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪名不成立，兼得訟費。

被告張慧欣（40歲，教師）被控1項普通襲擊罪，指她於2018年11月30日，在黃大仙一間中學的禮堂内襲擊女子X。

裁判官崔美霞裁決時指，X供稱被告掌摑她時，有逾50名合唱團成員及2名老師在禮堂。在場的女音樂老師作供時，確認聽到被告責罵X，當時亦有學生注意到被告和X，故她特別留意X，而X返回綵排時沒有異樣。裁判官認為音樂老師作供坦白直接，接納其證供。

裁判官認為，被告當眾責罵X，繼而先後兩次掌摑X共30巴，不擔心被目睹施襲，過程亦沒有被人阻止，學生也沒有反應，存內在不可能性。

此外，X父得知女兒被摑後沒有即時帶其求醫，反而讓X在翌日重返被打現場出席畢業典禮表演，面對眾多師生，最終在2年後才報警，做法不合理。X在錄取的兩份口供中，分別指被摑10巴和30巴，X父則指女兒向他稱被摑12巴，同樣有內在不可能性。

裁判官續指，X供稱事發後向社工投訴被打，反被社工勸不要報警，又沒有將事件上報學校，實有違常理。基於控方未能舉證至毫無合理疑點，遂裁定被告罪名不成立。

控方案情指，X在案發當日欠交功課而遭被告勒令留堂，但X選擇了出席合唱團綵排。被告在X綵排前在逾50名學生和2名老師在場下，責怪X不出席留堂，並掌摑X 30巴。X指被掌摑後向社工投訴，卻被勸喻不要報警。X稱被打後面頰紅腫，維持了3天才消退。事發後被告曾向她道歉，並稱「點解我鬧個個人都喊，點解呢個𡃁妹俾我鬧會唔喊嘅，所以我先衝動起上嚟打你」。

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記者：陳曉欣