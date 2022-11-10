【不良銷售】英語培訓機構報讀課程收費「海鮮價」　新移民求助消委會反遭人威脅

▲ 英語培訓機構報讀課程收費「海鮮價」，新移民求助消委會反遭人威脅。（陳國峰攝）

持續進修基金為有志進修的成人提供資助。有政黨接獲市民求助，指有英語培訓機構涉利用持續進修基金招徠，以不良銷售手法推銷課程，包括收費「海鮮價」，又懶理學員英語水平，考試無法合格，無法申請持續進

修基金，卻未能退款。

立法會議員黃國收到53名市民求助，大部分是英語程度差的新移民，他們到一間英語培訓機構(機構A)報讀不同類型英語課程，已繳付的課程費總額約127萬元，平均每人約2.8萬元。他們報稱，機構A的銷售人員聲稱課程及報考的 TOEIC 國際英語試非常容易，「合格率達90%以上」，可以輕鬆過關申請持續進修基金資助。

求助者王女士是新移民，雖有內地中學學歷但英語程度在港僅屬小一水平，她希望進修英語方便日後工作與外國人溝通。她透過Facebook接觸機構A，在去年7月並以約2.8萬元報讀一年level 1課程。不過，她上課後與同學討論後，才發現各人收費不一，「有啲就1.9萬一年、2.5萬讀2年都有」。

王女士續指，上課後始知課程程度遠高於自己水平，「根本聽唔明佢講乜，問問題又只能講英文，但我根本都唔識講」，但機構A未有提供切實協助，仍安排她於今年3月考試，其後在今年2月參加模擬考試不合格，又要繳交400元延遲考試費，至今年9月再考試，依然不合格。

工聯會綜合各求助者，發現相關課程一年學費為1.68萬元，但銷售人員卻以不同名目收取多項雜費，例如「延續支援」、「課外活動費」等，形成「海鮮價」。更甚是，機構A的所有課程未獲得持續進修基金豁免可按年收費，即機構A只能以按月等額形式收費但其發出的單據，卻以英文標示為課時 「1個月」，但在另一張「協議書」上,則寫上「如有需要可延續支援」某個月數，懷疑是以灰色地帶銷售。

王女士要求退款，但認機構A退款金額不合理，於是向消委會投訴，其後受到機構A的職員致電謾罵，並威脅要先取消投訴才考慮退款。消委會在回覆部分求助者的信件中表示，已多番聯絡機構A但未收到確實回覆,，建議求助者考慮循其他法律途徑追討。

黃國指，稍後會直接聯絡機構A，促請他們作出合理退費安排；同時要求政府部門對類似課程銷售加強監管，不能讓持續進修基金助人的原意被扭曲，變成不良銷售的工具。

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記者：蘇文軒