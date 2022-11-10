【殘疾人士】調查逾半數人指公司未有傷健共融文化　調查指社福機構介入支援舉足輕重

▲ 浸信會愛羣社會服務處發布殘疾人士職場共融調查報告。（受訪者提供）

浸信會愛羣社會服務處今日（10日）發布殘疾人士職場共融調查報告，調查反映企業較難自行推動職場共融，逾5成受訪者認為未能在公司營造傷健共融文化，有來自中小企的受訪者則提到，關注轉介單位能否協助企業員工應對殘疾人士入職。負責進行調查的學者指出，社福機構介入，能有效支援企業聘請合適的殘疾人士，認為政府應投放資源予社福機構。

浸信會愛羣社會服務處與香港城市大學在今年2月至9月，進行問卷調查及訪談，了解不同僱主及僱員與殘疾人士共事的情況。相關問卷調查共收集200份問卷，當中近4成人是公司管理層或人力資源管理人員。

問卷調查結果顯示，有半數人曾聘用或曾與殘疾人士共事，當中有逾6成人對聘用殘疾員工經驗整體評分為理想或以上，也有逾8成半人願意繼續與殘疾員工。另有逾3成受訪僱主則表示沒有途徑聘請合適的殘疾人士。

就企業推動職場共融措施能力的評分，有逾5成人認為企業未能在公司營造傷健共融文化，另有分別逾4成人認為企業未能評估殘疾員工需要及為他們提供合理工作調適。另有來自中小企的受訪者表示，關注轉介單位能否協助企業員工應對殘疾員工入職。

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負責進行調查的的香港城市大學助理教授關志健指，調查數據反映企業較難自行推動職場共融，認為社福機構為企業配對合適的殘疾員工後，提供的後續支援是舉足輕重。

就著調查中有逾5成人認為企業未能在公司營造傷健共融文化，關志健解釋指正如社會整體仍未做到傷健共融，不少人對殘疾人士未有足夠認識，部份人更仍對殘疾人士有偏見、甚或會貼上負面標籤、欺凌對方。放諸職場，其他同事都有機會不理解殘疾人士，不知如何與他們相處，他認為倘若有社福機構可以企業提供相應培訓，將有助殘疾人士就業。

浸信會愛羣社會服務處培訓及就業服務總監李潔露指，其機構一年為約200名精神病康復者配對工作及提供支援，疫情前每年均有逾6成人成功找到工作，未成功的則可能是因為未適應或信心不足，需要更多培訓。

她認為，殘疾人士公開就業不但能減低社會福利開支，也可成為社會人力資源，「企業又贏，殘疾人士又有工作。」她建議企業持開放態度與社福機構多合作，讓員工多接觸殘疾人士；社福機構也應採取主動，包括與企業商討度身訂造殘疾人士在職培訓計劃。此外，政府應加強支援社福機構作為中介的角色，投放資源助社福機構提升社商協作和溝通。

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記者：江麗盈