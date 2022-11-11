上環6餐廳買飲品可借重用杯　免費用足7日先還

不少上班一族每朝都會買杯咖啡醒神，但通常都是使用即棄紙杯或膠杯，無形中破壞生態環境。要用得方便又飲得安落，還有沒有其他可能？初創Circular City推出一套「借杯」智能程式，顧客外賣飲品時，連同可重用的杯帶走，七日內向合作的店舖歸還便可，邊飲邊環保。這個創意方案來自創新科技署主辦的「城市創科大挑戰」公開組的優勝隊伍之一。

料年底20間港島餐廳引入

▲ 創辦人Tim Parker（右）和營運總監Debbie Lau（左）希望推廣重用和可分解餐具，改變消費者的習慣。

方案的運作原理就像借手機充電器一樣，市民可在連鎖便利店、智能櫃等，透過應用程式借還充電器。Circular City則針對可重用的外賣杯，設計出「ch00ze.club」應用程式，每隻杯印上二維碼，當用家外賣飲品時，掃一掃杯上的二維碼就可借走。

程式會連結用家的信用卡，也會顯示合作店舖的地圖，用家只要七日內向其中一間店舖歸還外賣杯便可，否則就會扣除80元當作購買該隻杯的費用。值得一提的是，程式只會追蹤外賣杯的接觸點，不會進一步取得用家的資料，避免牽涉私隱問題。

▲ 程式會顯示合作店舖的地圖，用家只要七日內向其中一間店舖歸還外賣杯便可。

而店舖同樣都是掃一掃二維碼收取外賣杯，也會負責清潔杯隻，待下一次重用借出。程式亦會顯示各店舖實時存有的可重用杯數量、重用杯隻的次數，另類的「減碳足印」，鼓勵大家使用。

▲ 他們希望跟大型商場和物業公司合作，增設智能回收箱，進一步擴大覆蓋網絡。

目前已有6間於上環的餐廳引入「借杯」計劃，料年底將擴展至20間餐廳，包括中環、灣仔、銅鑼灣等地區。未來也希望跟大型商場和物業公司合作，增設智能回收箱，進一步擴大覆蓋網絡，鼓勵大眾回收和重用外賣杯。

德國去年起禁即棄餐具

創辦人Tim Parker來自英國，讀機械工程出身，來港八年。他不敢形容自己是環保達人，但記得早年在南丫島游泳，發現沙灘上有很多塑膠垃圾，因而想推廣重用和可分解餐具，改變消費者的習慣。營運總監Debbie Lau則指出，愈來愈多食肆意識到環保，除紙質或可分解餐具以外，也希望為企業提供多一個選擇。

港府最快明年底開始，分兩階段禁止派發即棄塑膠餐具，首階段包括發泡膠、塑膠飲管等，而膠杯則在第二階段開始。Tim認為市民重用餐具的習慣，很取決於政府的政策，有否決心禁止即棄餐具和教育公眾。他認為德國值得香港學習，自去年開始已全國禁止即棄餐具、塑膠飲管、小型攪拌棍等容器。

▲ Tim希望港府參考德國，當地去年開始已全國禁止即棄餐具。

在香港，綠色和平早前指出，2020年本港的膠餐具每日棄置量達266公噸，較前一年上升33%。團體舉例，台灣有法案要求連鎖店必須提供借還杯服務、法國亦要求商界提供添飲選項，建議政府推動可重用餐具借還系統、透過賞獎鼓勵自備餐具等措施，達致源頭減廢。

「城市創科大挑戰」網址：www.citytechgc.hk

(特約)