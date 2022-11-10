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【朱古力瘤】31歲OL長期經痛懶理　揭患子宮內膜異位症要靠人工受孕

醫生診症室 17:49 2022/11/10

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31歲OL長期經痛致輸卵管變形，求醫揭患子宮內膜異位症難成孕。　

子宮內膜異位症俗稱「朱古力瘤」是常見的婦科病，每10名女性便可能有一位會患上，估計香港現有逾20萬患者。惟有團體於今年5至6月展開有關問卷調查，卻發現有近7成受訪者對此病毫無認識；18至24歲受訪者中，逾7成受訪者從未向婦產科醫生求診。有婦產科專科醫生便警告長期經痛是子宮內膜異位症的主要病徵，一旦延醫，隨時有機會導致不育，後果嚴重。

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婦產科專科蘇振康醫生於今日(10日)記者會上，便曾分享病例指曾有一名女文員有長期經痛問題，她當時以為是工作壓力大而引致，並未有理會，每次狀況出現時，只自行吃止痛藥了事。直至兩年前，當時她31歲，發現腹部不斷脹大，加上經痛強度愈來愈厲害，終於忍受不了才求醫。經過超聲波檢查後，他發現她兩邊卵巢各有顆巨型朱古力瘤，分別達8.4和14厘米。

兩朱古力瘤其後雖然透過微創手術配合荷爾蒙藥物成功切除，但蘇振康指女病人拖延病症得太久，令身體已出現其他慢性創傷，如盆腔炎，輸卵管亦因之前朱古力瘤的壓迫而變形，黏連情況相當嚴重，令患者難以自然受孕。最終，有生育打算的女患者，不得不透過人工試管嬰兒方法，才成功懷孕。因此，他提醒:

這個病例正好提示千萬別輕視經痛，朱古力瘤若長期置之不理便會不斷增大，除了經痛，還會造成身體慢性創傷，導致不育。

婦產科專科李文軒醫生亦於會上提醒，婦女若出現以下週期性或非週期性體徵和症狀，便可能敲響了子宮內膜異位症的警號鐘，應盡快求醫診治。症狀包括：痛經、深度性交疼痛、排尿及排便疼痛、直腸疼痛出血或血尿、週期性咳嗽、咳血、胸口痛、週期性疤痕腫脹和疼痛、疲勞和不孕。

他建議25歲以上女性每年進行婦科檢查，又指如懷疑患上子宮內膜異位症，可接受盆骨及腹部檢查和觸診，透過盆腔超聲波檢查，及早找出病變，再決定治療方案，包括手術和藥物治療。如發現卵巢囊腫，可考慮微創或開刀手術。

（左起）香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒女士、婦產科專科李文軒醫生、婦產科專科蘇振康醫生

根據資料，香港醫護聯盟於今年5月至6月進行一項「香港育齡婦女經痛及對子宮內膜異位症認知」問卷調查，共訪問 686名18至49歲女性，近7成受訪者對子宮內膜異位症完全不認識或極少了解；42% 受訪者從未向婦產科專科醫生求診或進行婦科檢查，其中18至24歲受訪者中，從未向婦科求診或進行婦科檢查也有愈7成。

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記者：容惠玲

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