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【叱咤樂壇】陳蕾頒獎禮前預先準備感言　 MC不懂拉票：鍾意你就唔駛點呼籲

娛樂 18:21 2022/11/10

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商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手出席，場面熱鬧。華納歌手陳蕾（豹哥）、張天賦（MC）同以型格打扮示人，豹哥更若隱若現地騷出「事業線」，十分養眼。

二人一同接受TOPick訪問，各自分享對頒獎禮獎項的信心，豹哥更說：「年年都會寫定感言」！

（陳慧安 攝）

對獎項有信心？

豹哥、MC在今年也各有903冠軍歌，二人都被視為獎項的大熱，問到有否對奪獎有信心，豹哥就連帶分享自己的小習慣，她說：「信心冇太多，但我年年都會寫定感言，我寧願失望都唔上上台冇嘢講，如果未能上台領獎，就喺IG岀咗佢。」

去年勇奪新人金的MC則稱：「其實都一定有，點都準備少少，但我就習慣打天才波多啲，覺得嗰下再真啲。我想攞，不過就平常心。最想拎十大，希望可以如去年般保持得到成績。我也當然想得到男歌手獎，目標也一定是金獎，不過我也是新人，需要時間去成長。」他就表示自己「私心」喜歡Jay Fung（馮允謙），女歌手獎方面就支持身旁的師姐。

豹哥笑說：「咩都想攞，男歌手都想攞，以前是很想攞可以唱歌嘅獎，覺得無上台表演令觀眾對我嘅印象都唔深。」

拉票招數方面，MC覺得要做自己，但也不太懂拉票，「係鍾意你就唔駛點呼籲」。

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豹哥與岑寧兒開騷

豹哥與岑寧兒（Yoyo）在聖誕期間開音樂會，外間反應熱烈，當問到豹哥為樂迷準備了甚麼驚喜時，她稱：「我問岑寧兒，佢話佢聖誕同我一齊過已經係好大份禮物，我用返呢句送畀啲歌迷。演出會好啲，我哋會準備得好啲。」

她再透露：「我哋會唱對方嘅歌，準備咗一首Yoyo嘅歌，係好難唱，我要佢逐句錄音畀我，教我唱，希望到時上到台可以表演到岀嚟。」

記者：梁樂欣

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