【新手爸爸】暖男老公考獲陪月員資格挑戰掃風　老婆讚神隊友勇於嘗試【附掃風技巧須知】

▲ 內地一名爸爸為了照顧產後老婆和BB，去報讀陪月員資格。

湊仔照顧BB的責任爸媽要一起承擔！內地有名新手爸爸爲了照顧妻子和初生BB，特意去考取母嬰護理師的專項技能證書，化身老婆阿仔的專屬陪月員。有次新手爸挑戰幫BB掃風，可是失敗，老婆未有責怪他，更大讚他勇於嘗試，指自己沒有嫁錯人，有這樣的老公是自己的福氣。

▲ 大隻爸爸湊B展示鐵漢柔情的一面。（抖音圖片）

為妻兒考陪月員資格

綜合內地傳媒報道，内地一對新手爸媽育有快4個月大的男嬰，BB乳名為「小姜尚」，他們在社交平台分享湊仔二三事，當中除了媽媽湊仔之外，爸爸的參與度同樣高，大隻爸爸湊B展示鐵漢柔情的一面，而該名爸爸原來爲了照顧老婆及初生兒子，主動到「月嫂培訓中心」上課，成功考取了母嬰護理師證書，擁有了陪月員的資格。

從影片及相片可見，爸爸真的非常投入，化身暖男老公，他展示上課用的訓練教材，以及自己抄寫的一大堆筆記，亦會細看有關坐月食譜書籍，為老婆準備多款水果。

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挑戰掃風失敗

紙上談兵沒有用，爸爸來個「實戰」，有一段影片在網上廣傳，爸爸有次為兒子掃風，可是很久還是未能成功令BB吐氣打嗝，他向睡在BB床的兒子發出「挑戰信」，很威風地向BB展示自己母嬰護理師證書，誇下海口地說︰「今天給你拍不出嗝，我就對不起我這個證書。」不過，爸爸最終掃風失敗。

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老公為BB掃風的情景被老婆拍攝下來，老婆不是嫌棄老公失敗幫不上忙，反認為他是神隊友，最重要是勇於嘗試，以及真心願意為妻兒和家庭付出和學習。

老婆自覺沒嫁錯人

網民大表羨慕，大讚該新手爸爸是好男人，「男人就該這樣對老婆」，亦有媽媽網民分享自己在懷孕時也去學陪月員課程，老師建議應是老公或奶奶來學去照顧她，似乎不少男士也會去上母嬰護理師課程。

對於丈夫被大讚，老婆自覺很幸運，直言︰「感覺嫁對人了！愛你的人，總怕給不夠。有你是我的福氣。」

了解BB掃風

依本港衛生署家庭健康服務的資料，嬰兒哭或喝奶太急，都會將較多的空氣吞進胃內。吃奶後，奶會跟隨著胃內空氣吐出。吐奶並不代表寶寶有病或不舒服，亦不會影響健康。寶寶吐奶後緊記要用毛巾幫BB清潔，減少皮膚受到奶的刺激而引致出紅疹的機會。

有時掃風超過10分鐘，BB也未必能夠吐出氣來。如果爸媽和BB都累了，但又怕會吐奶，可以把BB抱直，不要立即將BB放平，以減低奶從胃倒流的機會。千萬不要用枕頭墊高頭部，因為這樣不能減低吐奶的機會，反而有機會引致寶寶窒息。

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責任編輯︰王明芳