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【非法收債】警搗非法收債集團揭欠債人遭禁錮洗黑錢　拘14男女涉刑毀、洗黑錢等罪

社會 17:37 2022/11/10

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搗非法收債集團揭欠債人遭禁錮及提供戶口洗黑錢。（黃傑偉攝）

警方今日（10日）表示，灣仔警區於11月8日至10日展開代號「創頂」反非法收債行動，行動中拘捕13男1女被捕人年齡介乎22至57歲，涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇及串謀洗黑錢被捕。

灣仔警區反三合會行動組高級督察陳梓銓指，非法收債集團由多個不同黑社會操控，被捕人涉嫌干犯灣仔警區內8宗案件，追債手法包括於受害人住址或公司淋潑油漆及張貼追債字句大字報，電話或短訊恐嚇滋擾，及迫使受害人提供私人戶口作洗黑錢用途，8宗案件涉及150萬元債務。

調查發現有欠債人被不法集團利用洗黑錢，警方於今年7月接獲一名男子報案，指被人禁錮於酒店內，警方迅速到達酒店，並尋獲5男1女，灣仔重案組第一隊接手調查，發現受害人與其餘6人與本地一個洗黑錢集團有關，當中4人為集團骨幹成員及主腦，其餘3人為傀儡戶口持有人，整個行動拘捕其餘7人為收債集團行動組人員，負責淋油漆及張貼追債字句。

放債集團會迫使負債人開立戶口用作洗黑錢用途，並誘使欠債人入住酒店，實質禁錮欠債人以防洩漏集團運作細節及干擾戶口洗黑錢運作，其後以眾人戶口清洗犯罪得益，最後賊人中飽私囊，欠債人仍不清楚戶口情況，但最終則淪為賊人同伙，承受刑責甚至因串謀洗黑錢被捕。行動檢獲油罐、手套、收債字條、手機及民銀行文件等證物。

警方提醒市民如有債務問題應以合法途徑解決，不要借出私人戶口被不法集團利用，淪為洗黑錢同伙誤墮法網。警方重申洗黑錢及刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，分別會被判監14年及10年。

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記者：黃傑偉

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