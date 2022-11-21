主攻「惡癌之首」肺癌 免疫治療突破治療新界限
肺癌不單是本港最常見癌症，更是致命癌症之首。據癌症網上資源中心資料顯示，2019年已導致4,033人死亡，佔癌症死亡總數達27.1%。肺癌之惡，在於發現時往往已屬晚期。不過，五年多前在本港推出的免疫治療，在數據上發現對肺癌患者的治療尤其顯著，五年存活率為15-50%，為晚期肺癌患者增添一個選擇。
肺癌初期病徵難發現 冀港推肺癌普查方案
內科腫瘤科專科醫生龍浩鋒表示，現時全港每年約有5,600宗肺癌新症。肺癌屬腺癌，當中成因眾多，包括吸煙、家族遺傳、放射性治療後遺等。初期的病徵較不明顯，不少患者在後期才被發現，導致延緩就醫，即使經治療後延長存活期，也有很大的復發機會，因此成為本港頭號殺手。
一般肺癌可分為兩大類，分別是小細胞肺癌和非小細胞肺癌。小細胞肺癌主要與吸煙有關，其增長速度較快，更為惡性。然而，非吸煙者同樣有機會患上肺癌。龍醫生續指，普通咳嗽或為肺癌病徵，不容輕視當中的嚴重性，若處理不當更可引起肺積水，造成生命危險。若咳嗽帶有血絲、呼吸困難便需及早求醫，減低延誤發現的可能性。龍醫生概嘆，可惜現時香港仍未有肺癌普查方案，未能協助及早抽出潛藏早期肺癌患者，相比歐美地區的步伐較為落後。
免疫治療聯合不同治療方案 拓闊肺癌患者選擇
可幸的是，龍醫生觀察到過去二十年肺癌的存活率有所提高，從以往晚期肺癌五年存活率不到10%，大大提升至15-50%。龍醫生認為︰「主要歸因於普羅大眾愈發關注肺癌的嚴重性，提升相關的防癌意識。」加上醫療發展日新月異，治療方法愈來愈多選擇，不但有更新的標靶藥去解決第一代標靶藥抗藥性的問題，更引入了免疫治療以及免疫治療聯合不同療法的聯合治療方案。
近年，免疫治療成肺癌治療新趨勢，無論PD-L1水平是否屬高表達。龍醫生提到，病人的PDL1抑制劑測試濃度超過50%，單用免疫治療效果會更佳，不過患有免疫系統疾病，如紅斑狼瘡症等患者，則不適用於免疫治療，但絕大部分個案也可使用，只是處方先後次序的不同，愈早使用更可延長控制病情的時間。再免疫治療也可配合化療混合使用，產生互補作用，適合PDL1抑制劑測試濃度低於50%，甚至低於0%。龍醫生表示，帶有基因突變因子的中晚期肺癌患者則可用標靶藥控制病情，若後續再加上免疫治療的效果更理想。
縱然免疫治療擁有不俗的效果，龍醫生提醒，「免疫治療並非百分百安全，仍有其獨特的副作用，如免疫系統因被激活而過分活躍，或會導致患者出現肺炎、肝炎、腎炎等問題，不過機率較低。」
盼政府增撥資源 推動發展步伐
職業生涯中，龍醫生除了在公院服務病人，也著手一些本地臨床研究並提供予國際參考。他回想曾遇深刻個案，「曾有名ALK突變的肺癌患者感到相當絕望，獲醫院轉介參與癌症研究，經用藥治療後，該患者數月後已不需坐輪椅，精神面貌大大改善。」雖然病人在享受了數年的人生後病情再度惡化而去世，但龍醫生為病人可在離世前再次好好享受幾年美好時光而感到欣慰，同時亦慨嘆癌症的變化萬千和生命無常。
雖然醫學界公認免疫治療在不同類型的肺癌治療上的效果，但即使在公院使用費用仍然高昂，不是所有患者都能負擔得起。龍醫生表示，政府推出的關愛基金有提供不少資助，假若病人的PDL1數值大於50%，即可申請資助免疫治療，減低經濟負擔。
本港醫學界在癌症的發展步伐持續邁進，龍醫生認為，香港對肺癌的研究相當豐富，學術層面上更屬亞洲領導地位。他相信未來五年將有更多治療肺癌的標靶藥出現，雙免疫、三免疫治療法將變得更為廣泛，更甚會有疫苗的出現。若政府未來能提供更多的資源協助醫學研究，無論是本港病人以至本港的醫療學術發展均能受到脾益。
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（特約）