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【職場共融】7-11特設工種以彈性工作時間聘殘疾人士　招聘部主管：佢哋好幫得手

社會 18:07 2022/11/10

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蔡宇軒提到，DFI零售集團旗下品牌7-11去年底推出計劃，設立一個工種，並以彈性時間聘用殘疾人士。（湯致遠攝）

DFI零售集團旗下的品牌7-11，去年底推出計劃，設立一個工種，並以彈性時間聘用殘疾人士，至今共招聘46人，在推動職場共融的同時，也成功為前線員工減輕工作量，提升服務質素。

DFI零售集團香港及澳門區招聘部主管蔡宇軒指，集團過往一直有聘用殘疾人士，不過前線工作壓力大，也導致有流失率問題。該集團旗下品牌7-11，去年底推出特設計劃，為殘疾人士設立工種，由處理較簡單的工作，如檢查產品有否過期、清潔層架等，以此為起點，逐步讓殘疾人士接觸更多工作，「想佢慢慢適應」。而工作時間也較為彈性，一日可能工作4小時，一星期只做2至3日，冀讓殘疾員工有更多空間。

蔡宇軒指，去年底揀選了10間店鋪經理較為資深的分店先試行，集團亦有請社福機構為員工安排職場共融工作坊，讓他們加深對殘疾員工的認識。當有社福機構轉介殘疾人士來工作，該集團也會先安排一個店舖探訪，讓他們確切了解工作的環境及內容，「希望佢覺得適合先返工，咁先可以留得長啲同開心啲。」在員工上班後，招聘部也會持續跟員工、其社工、及店鋪經理了解工作情況。

相關計劃現時已推展至全港7-11分店，已聘用46名殘疾員工。蔡宇軒認為計劃反應正面，也有助改善店內工作環境，以往店內員工經常要一人負責多個工作，現時有殘疾員工分擔，他們可以更專注接待客人，提升服務質素，「佢哋好幫得手，減輕咗我地前線負擔。」他也期望未來可以透過計劃聘用更多人，現時也確實有些分店經理會主動向他們表示想透過計劃聘用員工。

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記者：江麗盈

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