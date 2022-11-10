【叱咤樂壇】林家謙避談與新聞主播緋聞　Serrini幫忙解圍：呢個係秘密

▲ Serrini與林家謙。（陳慧安 攝）

由商台主辦的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手出席記者會，包括MIRROR、謝安琪、鄭欣宜、林家謙、泳兒、陳蕾、Serrini、MC張天賦、陳柏宇等，吸引過千名粉絲到場支持偶像，場面墟冚。

林家謙的《邊一個發明了ENCORE》成為日前叱咤冠軍歌，連同跨年上榜的冠軍歌《在空中的這一秒》，今年已有4首叱咤冠軍歌，成為叱咤男歌手金獎大熱。林家謙與Serrini接受訪問時，對於被睇好「男歌手金獎」大熱，他搞爛gag笑言「大熱天時」，繼而謙稱信心一半一半。

▲ （陳慧安 攝）

最近林家謙盛傳與前Now TV主播呂德琳（Vicky）拍拖，被問到感情狀況是否單身時，Serrini幫林家謙搶答：「呢個係秘密嚟。呢個係佢嘅自由，其實佢都好大壓力嘅，身有屎嘅時候都唔想被人知。我哋喺結婚之前都係單身嘅。」林家謙則笑言：「填政府文件都係填Single。」

提到有何擇偶條件時，林家謙貫徹幽默作風謂：「自己，戴眼鏡，有頭髮啦。

」至於Serrini的擇偶條件，她則表示希望對方是個非常溫柔、尊重女性的人：「支持風雨蘭賣旗活動，或者去我嘅電車活動支持女性自主、支持男性、支持弱勢社群、鍾意小動物，同埋愛自己、乾淨。」

記者：梁樂欣

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