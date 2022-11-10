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【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB　《封神榜》演姜子牙成經典

娛樂 18:48 2022/11/10

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資深綠葉藝人余子明今年初在家中跌倒，此後活動能力大幅減弱，左邊身暫時癱瘓。家人送其入院後經醫生診斷，證實為缺血性中風。

子明叔住院10日後，在醫院批准其回家休養。

近年，他已甚少出席公開場口，一直在家中休養。在今日（11月10日），子明叔的兒子在社交平台宣布爸爸的死訊，終年78歲。

余子明兒子在社交平台上載爸爸黑白照公布死訊。

效力無綫43年

余子明早在60年代已投身演藝圈工作，早年以歌手身份出道，出過歌也在夜總會獻唱，後因受《歡樂金宵》邀請下加入TVB，至2020年效力無綫43年。

2020年8月，余子明拍畢劇集《踩過界II》後便離開大台正式退休。他接受傳媒訪問時透露，因為TVB要求與他改簽一年一騷合約，不甘被大台綁死，但又只有一套劇拍的情況下，余子明由此決意離開TVB並退休。

余子明於1976年起加入TVB，中途曾離開數年到海外發展歌唱事業，但最終仍返回TVB拍劇。

他在大台逾40年的演戲生涯中，參演過的經典劇集多不勝數，包括《封神榜》中的姜子牙、《金枝慾孽》中的鄂公公，而他在綜藝節目《歡樂今宵》中的趣劇演「大眼雞」就最為觀眾熟悉。

拍《尋秦記》受傷

其中余子明拍《尋秦記》更差點喪命，因馬車突然下塌，致撞傷腦部險喪命。

他表示當年撞傷大腦後痛到不能言語，但為免阻礙劇組拍攝，他就繼續開工。直至幾日後，他回家感到身體不適，於是入院才查出腦移位，亦有內出血情況，需花近20萬做手術，並自付部分醫藥費，其頭部一直留下明顯疤痕。

熱愛唱歌的他多年來有一個小遺憾：「入TVB前曾當過歌手。以前有個心願，就是能於紅館開演唱會，但不是要錢，是想開一個慈善演唱會，將所有收入捐給慈善機構，那我就很開心。」

2021年11月，余子明轉投ViuTV參演劇集《940920》，當時他表示轉換新環境工作感開心，與新人合作和諧相處，而且互相尊重，更強調拍攝時間不用等太久，舊公司拍劇長時間都在等待，形容是一件好要命的事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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