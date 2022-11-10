【中風殺手】余子明曾患缺血性中風今逝世　中風年殺逾3千人4招判斷先兆

▲ 資深藝人余子明逝世，終年78歲。

資深藝人余子明逝世，終年78歲。子明叔今年初在家中跌倒，其後證實患上缺血性中風，此後病情反覆，而其兒子今日（10日）在社交平台公布爸爸的死訊，令不少影迷深表惋惜，紛紛留言致哀。其實中風是本港第四號殺手，每年約有逾3,000人因中風死亡，而中風先兆也可從4字口訣來判斷。醫生表示，不同病人有不同徵狀，可以是4個先兆同時出現，或只得一、兩樣，徵狀可漸進式或一次過發生。

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中風是全球第二號殺手，亦是導致成人殘障的首要原因。根據世界中風組織的數據，每6個人中便有1人中風。香港中風學會主席、腦神經科專科醫生方榮志指出，所有中風不論是本港或全球，都是一項常見疾病，其中年長病人比率尤高，即55歲以上的人士。

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中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

小中風後應立即求醫

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

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醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

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責任編輯：羅嘉欣