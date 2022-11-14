濕疹病人長期服藥 免疫力下降易染疫

一個疫情，打亂了不少人的計劃。有嚴重濕疹病人一直靠口服藥控制病情，但長期用藥令免疫力嚴重受挫，疫情期間緃然已格外留神，嚴控防疫措施，最終也患上新冠肺炎，可能身體較弱，即使病後也無法短時間回復狀態，間接影響濕疹病情，形成惡性循環。所以，在選擇治療時，也要因時制宜，考慮藥物安全性，是否適合長期使用。

Joan一直患有嚴重濕疹，病發時皮膚會痕癢至無法集中精神，而且很難入睡，影響上班表現，病情也令她情緒大受困擾，曾一度出現抑鬱焦慮，到頭來又影響皮膚。Joan本來愛打扮，但外露的皮膚出現紅腫、脫皮、出水，夏天時甚至異味，別說扮靚，就是朋友約她外出吃飯，她都怕得不斷找藉口推辭。

她以往一直服用傳統抗免疫系統藥物，但遇上空氣質素差、溫度濕度改變，又或者遇上壓力，但容易病發，加上服藥後免疫力較之前下降，第五波疫情時，儘管已做足防疫措施，足不出戶，最終也不幸感染了新冠肺炎。

香港大約有兩成濕疹病人，他們會用照紫外光燈、服抗免疫系統藥物或生物製劑控制病情。事實上醫學界近兩年因為疫情關係，的確減少了使用抗免疫系統抑制劑，以減低病人感染新冠肺炎的風險及出現嚴重拼發症的機會。事實上，服用抗免疫系統藥的病人，感染其他細菌、病毒、真菌等的機會也會較高。另外，病人亦要定期抽血檢查，以監察肝腎及白血球是否有長期受此類藥的副作用影響。

那麼，餘下來仍有其他治療選擇嗎？

近幾年醫學界解構了治療濕疹的機制原來與基因有關，那是T淋巴細胞失調因受與濕疹有關的發炎因子影響，新一代藥物能集中阻隔某幾個與濕疹有關的發炎因子，能有效改善病情，同時沒有影響免疫細胞，不會再出現之前的副作用。

一般來說，半數人使用藥物後有療效，才算合格。在中度至嚴重濕疹病人中，相比照紫外光燈及服用抗免疫系統藥物，生物製劑有更佳治療效果，10 人中有8至 9人合格。至於食藥抑或打針好，最好與醫生商討，就每個病人的情況訂出個人化的治療方案。

▲ 皮膚科專科醫生陳俊彥

(特約)