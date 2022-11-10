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【親子好去處】科學館恐龍展延長至明年2月　12月「與龍同眠」留宿活動即日起報名

親子好去處 18:30 2022/11/10

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香港科學館12月共設兩節「與龍同眠」留宿活動。（圖片來源︰香港科學館facebook專頁）

香港科學館近期矚目的展覽「八大．尋龍記」由於反應熱烈，展期延長至明年2月22日。另一受歡迎的「與龍同眠」留宿活動，將於12月再辦兩場親子場次，現正接受報名，有興趣家長萬勿錯過。

「八大．尋龍記」展出8組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和高完整度的恐龍骨架。展覽免費入場，惟必須透過網上預約系統預約入場【按此連結】，系統逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段。

最新影片︰

留宿活動寓玩於學

此外，科學館12月設兩節「與龍同眠」留宿活動親子場次，每節留宿活動由星期五晚上7時半開始，至翌日早上8時半結束。活動包括遊走於恐龍展覽廳之間解謎尋寶，參與科學示範和輕鬆地欣賞恐龍最後的星夜，節目既好玩又富教育性。

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兩節親子場次舉行日期分別為12月9至10日及12月16至17日，歡迎6至12歲小童（須由一位家人陪同）報名【按此連結】，每節名額為40個家庭，每名兒童費用為$312，陪同參與的家人不另收費。11月16日（三）晚上11時59分截止報名，如報名人數超出名額，將以電腦抽籤方式分配。

結果將於11月23日（三）在香港科學館網頁公布，成功申請者會收到電郵通知有關繳費事項。

香港科學館
休館日︰逢星期四
地址 : 尖沙咀東部科學館道2號

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責任編輯︰王明芳

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